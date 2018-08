¿Cómo elegir la mejor academia para aprender inglés?

Para elegir una escuela de idiomas tenemos que comprobar que los profesores sean nativos o, si no fuera posible, bilingües. El objetivo es que tengan un gran dominio sobre el idioma que buscas dominar, lo que te ayudará a sumergirte más rápido en la lingüística. A través de los profesores nativos no sólo aprenderás el idioma, si no que también conocerás la cultura, las costumbres, cómo son los lugares en los que se habla dicha lengua, etc.