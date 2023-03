¿Cómo escoger una agencia de Facebook Ads?

Facebook es uno de los medios en los que las empresas normalmente se publicitan y que permite tener muchas ventajas en especial por la gran cantidad de usuarios que tiene la red social. Sin embargo, es mejor contratar los servicios de una Agencia de Facebook Ads, con la finalidad de que la publicidad sea efectiva y llegue al público objetivo de tu negocio.

Es importante tener cierta lógica al momento de contratar una agencia de Facebook Ads, y cada agencia tendrá diferentes especialidades. Por este motivo, lo mejor es seguir algunas recomendaciones que conoceremos hoy para que puedas contratar una agencia adaptada a tus necesidades.

Características que debe tener una agencia de Facebook Ads

Nos podremos encontrar con múltiples tipos de agencias de marketing en el mercado. Sin embargo, para encontrar la que mejor se ajuste a tus necesidades, tendrás que fijarte en los siguiente aspectos:

Miembros del equipo

Todas las agencias afirman ser las mejores del mercado, pero no todas cuentan con la misma experiencia para respaldar sus afirmaciones. Por este motivo, siempre debes optar por una agencia de marketing que cuente con un personal cualificado que te permita alcanzar tus objetivos.

De esta forma, podrás tener una mejor segmentación de tus clientes, y llegarás siempre a obtener un mayor rendimiento de tus inversiones en publicidad.

Últimas tecnologías y prácticas

Las agencias de publicidad tendrán que estar familiarizadas con los softwares más recientes. Hacer uso de herramientas como el Píxel de Facebook o el Administrador de Anuncios, puede hacer que se tengan unos resultados mucho más rápidos.

Además, si se cuenta con un software de publicidad, y la familiaridad con fuentes de datos de terceros y herramientas de pruebas creativas será mucho mejor. Gracias a esto, tu marca terminará por ganar más popularidad al mostrar mejores anuncios.

Anuncios atractivos

Siempre se tendrá que optar por agencias que tengan una gran creatividad, para llegar a un mayor porcentaje de público. Si tienes anuncios que sean creativos y que llamen la atención de los clientes será mucho más fácil cumplir con tus objetivos.

Por este motivo, es importante que la empresa tenga una cartera diversa de opciones para que puedas conseguir siempre el máximo rendimiento. Además, puedes pedir un portafolio de los mejores trabajos que han realizado, para que puedas conseguir una gran versatilidad.

Testimonios de clientes

Fíjate bien en los testimonios y reseñas que tengan los clientes anteriores, porque estos pueden ser de una excelente forma de obtener información sobre la agencia. El 9#% de los clientes revisan los testimonios y reseñas antes de comprar algo, y al seleccionar una agencia también puede ser una gran idea.

Mostrar pruebas sociales puede ser una técnica bastante eficaz para convertir a los visitantes en compradores. Si no encuentras testimonios es posible que la empresa no tenga clientes anteriores o que no son tan expertos como dicen ser.

Si sigues estos consejos, podrás encontrar una agencia para Facebook Ads que se ajuste por completo a tus necesidades. De esta forma, podrás conseguir llegar a una mayor cantidad de clientes potenciales con una inversión más baja en publicidad.