O Concello do Grove informa sobre as restricións de tráfico previstas para o desfile de Entroido

A Policía Local do Grove ten elaborado o correspondente dispositivo para dar cobertura ao desfile de Entroido que tivo que ser posposto para o 24 de febreiro. As restricións darán comezo ás 9.00 da mañá na Praza do Corgo, onde se limitará o acceso de vehículos de cara a preparar a zona de chegada de carrozas e participantes. Posteriormente comezarase a prohibir o aparcadoiro nas rúas polas que pasará o desfile e o corte de tráfico farase efectivo ás 17.00 horas co comezo do mesma e prolongarase ata ao fin do Enterro da Sardiña.

Lembramos que a inscrición dos participantes poderá realizarse a partir das 15.30 horas na Praza do Corgo (diante do Concello). Ao rematar o desfile terá lugar o Enterro da Sardiña que sairá do Corgo e realizará o mesmo percorrido para, finalmente, incinerarse na mesma praza. Logo diso realizarase a entrega dos premios do desfile na Rúa Castelao. O Concello do Grove repartirá máis de 4.000 euros en premios.

Comunicación sobre restriccións do tráfico