Denuncian que el acuerdo de la Jornada Laboral de las 35 horas para los funcionarios del Estado deja fuera a los policías

La Confederación Española de Policía denuncia que el acuerdo de la Jornada Laboral de 35 horas para los funcionarios del Estado anunciado y suscrito esta mañana por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF debe serlo también para los policías.

Desde la CEP remarcan que, con este acuerdo se llevará la jornada laboral de todos los funcionarios de la Administración General del Estado desde las 37,5 horas semanales actuales a las 35. “Una medida que ya fue anunciada en 2022 pero que dormía el sueño de los justos desde entonces… Ahora se ha reactivado y se publicará la correspondiente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, a mediados de abril”.

Desde el sindicato CEP ya han pedido por escrito hoy mismo que la Dirección General de la Policía se reúna con ellos de forma urgente para incorporar, en cuanto se apruebe, esa mejora a la jornada laboral de los policías nacionales. Un hecho que solicitan hacer “sin trucos ni trampas. Sin someterla a otras negociaciones. Del tirón, vamos. Y hemos recordado que aunque en la Policía Nacional tenemos un régimen estatutario propio la actual jornada laboral, firmada en diciembre de 2015, ya dispone que “la duración (…) será la que se establezca para los funcionarios de la Administración General del Estado”. Más fácil, imposible”.

En ese mismo escrito, el sindicato policial recuerda que el acuerdo firmado por CSIF y UGT en noviembre de 2025 con el Gobierno preveía actualizar las indemnizaciones por razón de servicio, las conocidas dietas, así como la territorialidad e insularidad en 2026, señalando que habiendo acabado ya el primer trimestre de este año siguen sin una sola noticia al respecto, y sin que esos dos sindicatos hayan instado la ejecución de esa cláusula.

UN AVANCE DEL QUE LA POLICÍA NO PUEDE QUEDARSE AL MARGEN

Denuncian desde la CEP que los policías nacionales no son funcionarios ‘de segunda’. “Por tanto, vamos a exigir que se nos aplique este avance y que se haga de forma inmediata. Nuestro trabajo, el riesgo que asumimos a diario, bien lo merece, y es que desde CEP hemos pedido ya por escrito la incorporación a la Policía Nacional de esa jornada laboral semanal de 35 horas. No podemos quedarnos al margen de un avance así, reclamado desde hace años”.