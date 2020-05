Desahucios JR Abogados especialistas en desalojos de inquilinos morosos y okupas

Las demandas por desahucios se están volviendo cada vez más comunes, y en muchos casos las personas no saben cómo usar. De hecho, muchas de ellas no tienen ni idea de cuál es el plazo para esta orden. Es importante tener en cuenta que cada día que pasa y no se interpone una demanda de desahucio juega en contra del dueño.

Casi todos los días están entrando nuevas demandas civiles en los juzgados de primera instancia y las agendas de los juzgados se suele ir completando para juicios y desalojos que alargan sobremanera. Para un casero los dos puntos más importantes que hay en caso de desahucios, es primero recuperar su inmueble lo antes posible y segundo recuperar el dinero que el inquilino le debe.

Lo primero que debemos hacer es contactar con un abogado experto en este tipo de proceso de modo que se puedan reducir considerablemente los plazos. Debemos recordar que, solo con el impago de un mes en la renta se puede llegar a iniciar el proceso desahucio.

Pero eso no es todo, ya que incluso se puede desalojar al inquilino por muchos otros motivos, escenarios donde el incumplimiento del contrario no ocurre ni hay un impago de la renta.

Una de las causas por al que se puede iniciar un proceso de desahucio, es por el impago del IBI, así como el impago de cualquier suministro y no usar la vivienda como residencia habitual.

De igual forma, hay otras cosas que puede llevar a ello como el hecho de vivir con mascotas, realquilar habitaciones, vencimiento del contrato y realizar actividades molestas o insalubres. En cada uno de estos casos se puede llevar a un proceso de desahucio contra el inquilino en cuestión.

Antes estos hechos hay ciertas cosas que no debemos hacer, por ejemplo, cambiar la cerradura al inquilino o cortarle los suministros. Ten en cuenta que de hacer esto, se puede comenzar una demanda por delito de coacciones, lo cual abrirá un proceso penal en tu contra.

Como resultado de esto, vas a estar imputado/investigado, algo que no queremos si vamos a iniciar un proceso de desahucio.

Hasta este punto todo debe marchar bien, si no hemos llevado un acto que nos lleve a una demanda por delito de coacción. Si no lo hemos hecho y tenemos ella un abogado contratado, seguramente te debes estar preguntando ¿Cuánto tarda un desahucio?

Para responder a esto debemos saber que en términos generales no hay una fecha exacta en cuanto a la duración de los desahucios. Obviamente, esto no es algo que dure meses, de hecho, en promedio en Madrid estos llegan a tardar entre cinco o seis meses desde la interposición de la demanda. El tiempo debe transcurrir hasta que se lleve la celebración del desahucio.

Es importante mencionar que, el tiempo en este tipo de demandas, es un factor fundamental y esto es algo que sabe bien un abogado especialista en la materia de desalojos de ocupas. De hecho, cuando un inquilino no tiene pagar y pasan días en este mismo plan, es tiempo perdido para el arrendado y puede comenzar las escusas como un medio para alargar su estancia en la residencia.

Debido a esto último se recomienda que, al llevar a cabo una demanda por impago de renta, es que llevemos un poder general para pleitos a favor del procurador. Esto es importante, ya este simple detalle nos puede ser de mucha ayuda para ahorrarnos al menos un mes en el juzgado.

Debido a que a que una vez interpuesta la demanda, el Juzgado de Primera Instancia, si la admite a trámite, citará a la parte actora. Es decir, al propietario/a para que acuda al juzgado a firmar la representación procesal del procurador.

A pesar de todo lo mencionado hasta ahora, hay que aclarar que ciertos factores externos pueden llevar a un retraso, en el desahucio. Por ejemplo, el hecho de enviar un burofax al arrendatario, puede retrasar el proceso en un mes. Lo mismo ocurre si se realiza un apoderamiento en el juzgado (apud acta).

De igual forma, si el arrendatario decide contestar y oponerse a la demanda de desahucio, es algo que puede incurrir en un retraso en todo el proceso. Soliviar un abogado de oficio y que intervengan los servicios sociales, son otros aspectos que pueden llevar a un retraso.