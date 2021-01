Desaloxan un edificio de catro andares en Oleiros a causa dun incendio iniciado nunha das vivendas

Os servizos sanitarios atenderon no punto a algún dos veciños pero ningunha persoa tivo que ser trasladada.

Todo parece indicar que o lume iniciouse no salón dunha das vivendas do edificio situado na Rúa de Darwin, en Perillo, na localidade coruñesa de Oleiros.

Ás 7:30 horas desta mañá os servizos sanitarios comunicaban ao 112 Galicia que enviaban unha UVI móbil para dito enderezo, indicaban que ardía un salón dunha casa e que había tres persoas no interior da vivenda que non podían saír.

Ata o lugar acudiron de inmediato os Bombeiros de Arteixo, a Policía Local e os efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias da localidade, tras ser alertados polo 112 Galicia.

Unha vez no punto, os Bombeiros confirmaron que as lapas xa foran extinguidas, pero que continuaban no lugar coas tarefas de ventilación. Indicaron que ardeu o salón e a cociña na súa totalidade e que o resto da vivenda resultara afectada polo fume.

Finalmente, os Bombeiros indican que os veciños do resto das vivendas do edificio xa van regresando para as súas casas á vez que comproban que as correspondentes medicións dos gases son correctas.

Así mesmo, os axentes da Policía Local indicaron que foran unhas quince persoas as desaloxadas en total, das cales, tres ou catro foran atendidas no mesmo punto polos servizos sanitarios de urxencia ao padecer algún episodio, de carácter leve, de insuficiencia respiratoria. Por fortuna, ningún veciño tivo que ser trasladado.

As 13h

Así o confirmaron os Bombeiros de Arteixo e os membros do Servizo Municipal de Emerxencias, tras dar por rematadas as tarefas de extinción.

Todo parece indicar que unha candea que quedou prendida foi a causa que orixinou o lume nunha libraría do salón, ardeu a estancia por completo e toda a vivenda e as escadas do edificio víronse moi afectadas polo fume.

O 112 Galicia tivo constancia do incendio sobre as 07:30 horas desta mañá.

Incendio nunha casa en Vimianzo

Tamén, esta mañá, pasados quince minutos das 08:00 horas, un particular pedía axuda ao 112 Galicia, indicaba que ardía unha casa no lugar de Piñeiros, en Cambeda, no concello coruñés de Vimianzo.

De inmediato, os xestores do 112 Galicia pasaron aviso aos Bombeiros de Cee e informaron dos feitos ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia- 061 que, por precaución, derivaron unha ambulancia ata o lugar. Así mesmo, foron informados os axentes da Garda Civil e os membros de Protección Civil que tamén acudiron ao punto de inmediato.

As tres persoas que residen na vivenda puideron saír coa axuda da intervención dos servizos de emerxencias, polo que, ningunha persoa precisou asistencia sanitaria. Ardeu por completo unha cociña con zona de lareira e o fume afectou ao resto da casa.

Tras extinguir as lapas e ventilar a zona, os Bombeiros dan por rematada a súa intervención. Polo momento, descoñecen as causas que puideron orixinar o lume.