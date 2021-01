Detenido por un supuesto delito de violencia de género en la calle Zamora

El pasado día 2, una mujer informaba que estaba siendo agredida por la novia de su hijo en su domicilio de la calle Zamora.

Los agentes de la Policía Local de Vigo que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, se encontraron en el rellano de la vivienda a una joven con un hematoma en la zona inferior del ojo derecho, mostrándolo totalmente cerrado a consecuencia de la hinchazón.

La citada resultó ser T. A. V. de Vigo y 28 años de edad. Manifestó que había llegado esa misma tarde, con su pareja al domicilio de este y que encontrándose los dos en interior de la vivienda, llego la madre del varón, iniciándose una discusión entre ambas, en el transcurso de la cual, el joven la había golpeado.

Añadió que mantiene una relación con el citado desde hace 8 años pero no conviven, y que no era la primera vez que la agrede, habiéndolo denunciado en varias ocasiones y no haciéndolo en otras tantas.

Los agentes solicitaron una ambulancia del 061 para atender a la mujer de las lesiones, procediendo a su traslado al hospital Álvaro Cunqueiro, tras una primera exploración.

Una vez en la vivienda se entrevistaron con la madre del joven, M. M. R. O. de Vigo y 59 años de edad.

Por su parte manifestó que había prohibido la entrada de la joven anteriormente mencionada a la vivienda, y al encontrársela en el interior, se inició una discusión, en transcurso de la cual ambas se empujaron, si bien negaba haber visto agresión alguna por parte del hijo hacia la joven.

Por último los agentes se entrevistaron con D. U. R. de Vigo y 30 años de edad, que reconoció haber actuado en defensa de su madre.

Los agentes procedieron a la detención del citado por la supuesta comisión de un delito de violencia de género.