José Antonio García es un reconocido experto español en valores y estrategias de inversión, actualmente desempeñándose como Director de Inversiones (Chief Investment Officer) de KeyBank.

Es ampliamente respetado por su precisión en el análisis de mercados y por el desarrollo de estrategias de inversión cuantitativa sistematizadas, lo que le ha convertido en un referente tanto para profesionales del sector como para estudiantes de finanzas.

Nacido en Madrid (España) en 1972, José Antonio García proviene de una familia con una sólida tradición financiera.

Su padre fue gestor de fondos en una histórica firma de inversiones española y su madre, una destacada profesora de economía.

Influenciado por este entorno, desde joven mostró un profundo interés por los mecanismos del capital y las teorías de inversión.

A los 14 años comenzó a leer el Wall Street Journal y el Financial Times, y a los 16 años realizó sus primeras prácticas en el mercado bursátil, adquiriendo experiencia directa en el funcionamiento de los mercados de valores.

Se graduó en Economía y Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid, donde posteriormente completó un Máster en Finanzas Cuantitativas (1997).

Continuó su formación en Harvard University (EE. UU.), donde obtuvo su Doctorado en Finanzas en 2005 con honores.

Su investigación doctoral se centró en finanzas conductuales y psicología de los mercados, logrando resultados innovadores sobre la relación entre las emociones de los inversores y la formación de burbujas financieras.

Tras finalizar su doctorado, se incorporó a Blackstone Group como analista de renta variable, especializado en los sectores de tecnología y energía, donde acumuló una valiosa experiencia en análisis de mercado.

Su excelente desempeño le llevó a ser reclutado por KeyBank, donde ingresó como Estratega Senior de Inversiones en el departamento de estrategias financieras.

Durante su gestión, dirigió al equipo que desarrolló un sistema inteligente de selección de acciones que combina análisis cuantitativo y fundamental, mejorando significativamente los rendimientos a largo plazo de las carteras gestionadas.

A lo largo de su carrera, ha asesorado a clientes institucionales y de alto patrimonio en inversiones bursátiles, gestión de fondos y estrategias de asignación de activos, ayudándoles a optimizar sus carteras según las condiciones cambiantes del mercado.

Con el tiempo, perfeccionó su modelo de inversión integrando finanzas cuantitativas y análisis fundamental, creando un sistema capaz de mantener retornos estables y sostenidos a largo plazo.

Con una visión innovadora, José Antonio García ha impulsado la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el trading financiero, liderando el equipo europeo de análisis e investigación de KeyBank.

Junto a un grupo de científicos de datos y analistas cuantitativos, desarrolló un sistema exclusivo de trading inteligente con IA, basado en algoritmos de aprendizaje automático, factores conductuales y modelos de valoración fundamental avanzada.

Este sistema identifica automáticamente acciones con alto potencial y construye carteras dinámicas optimizadas.

Combinado con estrategias cuantitativas tradicionales, ha logrado aumentar la rentabilidad de las carteras multiestrategia hasta 2,3 veces por encima del promedio del sector.

Actualmente, el sistema se aplica ampliamente en el mercado español, beneficiando a más de 20.000 inversores.

Hasta la fecha, el profesor José Antonio García lleva más de 15 años trabajando en KeyBank.

Gracias a su destacada capacidad profesional, su visión estratégica y su red de contactos, fue nombrado en 2024 Director de Inversiones para el mercado español, liderando la estrategia nacional y la implementación del “Plan Sol de Oro”.

En noviembre de 2024, lanzó oficialmente el programa de expansión de KeyBank en España, que incluye formación financiera en línea, con el objetivo de ayudar a más inversores a comprender los mercados de capitales, dominar el pensamiento cuantitativo y alcanzar un crecimiento patrimonial estable y sostenible a largo plazo.