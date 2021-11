Feijóo destaca la educación en igualdad como un pilar imprescindible para ganar la lucha infatigable contra la violencia de género

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó hoy la educación en igualdad como un pilar imprescindible para ganar la lucha “infatigable” contra la violencia de género.

Durante el acto de entrega de premios del concurso de imágenes gráficas y piezas audiovisuales para centros educativos no universitarios, por el 25N-Día internacional contra la violencia de género, Feijóo incidió en la importancia de la prevención. “Ahí, en la escuela, en el patio, en la calle, en las redes sociales, también tiene que hacerse presente la sensibilidad y sentido crítico que mostráis hoy”, dijo, en alusión a los galardonados.

“El No tiene que hacerse viral”, añadió, recordando que los chicos de los centros son también los protagonistas de las medidas que la Administración autonómica está desarrollando para promover la igualdad. No en vano, Galicia fue la primera comunidad en implantar un protocolo para la prevención, detección e intervención del ciberacoso; y la segunda en incluir una materia sobre igualdad de género, complementándola con otras como la Coeducación para el siglo XXI o Sociedad Inclusiva.

Fruto de ese esfuerzo, destacó que, según los últimos datos del informe PISA, los alumnos gallegos están en los puestos de cabeza en tolerancia y respecto a otras culturas; y la educación gallega sobresale no solo en matemáticas, ciencias o lectura, sino en valores transversales como el bien común, la sostenibilidad y la igualdad.

“Y se esto es así, también lo es gracias a la participación activa de los profesores y de las familias”, aseveró, refiriéndose a actividades como la celebración de escuelas de madres y padres para la formación en temas de igualdad, o la iniciativas para el empleo adecuado de internet y de las nuevas tecnologías.

En relación al profesorado, destacó la puesta en marcha del Plan Anual de Formación del Profesorado, que cuenta con una sección específica sobre igualdad y prevención de la violencia de género; la Formación inicial en igualdad para los maestros que comienzan en la docencia; y la participación de más de 2.500 docentes en actividades específicas de igualdad en 2020, tras ofertar más de 570 horas de formación. Además de promover proyectos educativos para visibilizar a las mujeres de diferentes ámbitos profesionales; equipar las aulas con material para fomentar la igualdad; y estrechar el contacto mediante jornadas entre alumnos y mujeres referentes.

El presidente de la Xunta concluyó felicitando a todos los participantes en el concurso de imágenes y piezas audiovisuales, por agrandar, con propuestas originales y creativas, ese NO que resume la lucha contra la violencia de género.

Centros premiados

En el certamen resultó reconocido, como ganador en la 1ª categoría -para alumnos de 5º y 6º de educación primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)- el grupo del CEIP Casás de Lugo, por la pieza audiovisual Juntas y juntos somos la fuerza. Y segundo puesto, otro centro de Lugo destacó por la calidad de su propuesta en vídeo con el trabajo Alza tu voz, elaborado por siete alumnos y alumnas del IES Ánxel Fole.

En la 2ª categoría -dirigida a 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, FP básica y de ciclos de grado medio y superior- el primer puesto en la modalidad de imagen gráfica fue para una alumna del Ies Saturnino Montojo de Ferrol por la obra No dejes que te devoren. Se concedieron también un segundo premio, al IES Laxeiro de Lalín, por el trabajo en equipo En las manos de todas-os está la escalada de la violencia de género frenar, y un accésit la una alumna del IES Lamas de Abade de Santiago de Compostela por No dejes que vuelva a pasar. Denuncia.

En la modalidad audiovisual de esta misma categoría, el jurado valoró como mejor trabajo a propuesta de siete jóvenes del IES Vilalonga de Sanxenxo con el título Sin cárcel ni carcelero. Fue segundo el CIFP Leixa de Ferrol por Violencia Verbal y accésit el CPI Plurilingüe Navia de Suarna con la pieza audiovisual No estás sola dile no.