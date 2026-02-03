Golpe al tráfico de drogas en Ourense en una gran actuación de los radiopatrullas de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Ourense procedieron este jueves noche a la detención de dos individuos por un presunto delito de tráfico de drogas al serles intervenido más de 80 gramos de cocaína.

Policías del servicio de radiopatrullas, dentro del servicio de prevención de la delincuencia y tráfico de drogas, localizaron en el centro de la ciudad a dos personas, pudiendo observar como uno de ellos le hacía entrega al otro de una bolsa y al percatarse de la presencia de los agentes éste último emprende la huida a la carrera, llegando a incluso a arrojar la bolsa al suelo para deshacerse de ella, si bien, gracias a la pericia de los agentes se logró interceptar al mismo y proceder a su detención.

Una vez recuperada al bolsa, los agentes constataron que se trataba de una gran cantidad de cocaína, concretamente más de 80 gramos, por lo que procedieron a la detención de ambos individuos por un presunto delito de tráfico de drogas.

Desde la Confederación Española de Policía, sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, se remarca la necesidad del reconocimiento público del trabajo bien hecho por parte de los agentes intervinientes a la vez que informa que solicitará por escrito que este reconocimiento también llegue por parte del Ministerio del Inteior.