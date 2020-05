Greenpeace denuncia que las mascarillas y guantes estan acabando en los océanos

Además del ya de por sí grave problema de la contaminación por plásticos de un solo uso, ahora nuestros océanos se enfrentan a una nueva amenaza: las mascarillas y guantes para hacer frente al COVID-19.

Lamentablemente, las mascarillas y los guantes son nuestra nueva realidad. Nos vamos a tener que acostumbrar a ellos y por eso queremos aclararte cómo se pueden reciclar o reutilizar.

¿A qué contenedor van?

Los guantes y las mascarillas NO son envases así que van al contenedor de restos o general, NO van al amarillo (hacer esto implicaría además poner en riesgo a las personas que trabajan en las plantas de reciclaje en la parte de triaje y separación).

Recordad que el uso de guantes está desaconsejado por dar una falsa seguridad y lo que recomiendan desde el Ministerio es el lavado frecuente de manos, o una correcta desinfección con gel hidroalcohólico.

¿Puedo reutilizar mi mascarilla?

Si eres una persona sana y no perteneces a grupos de riesgo, SÍ puedes reutilizar aquellas mascarillas que cumplan la norma UNE 0065, tengan una respirabilidad menor al 60% y una filtración mayor al 90% (todo esto está indicado en el paquete, donde indica el número de veces que la puedes reutilizar, lavándola previamente).

Sin embargo, si eres una persona de riesgo y/o tienes que ir a un centro de salud o hospital, ahí debes usar las quirúrgicas, que NO son reutilizables y hay que desecharlas tras un solo uso (duran unas 4 horas). Y no, no hay manera de limpiarlas ni reutilizarlas.

Dicho esto, ¿por qué vemos tantos guantes y mascarillas tirados por el suelo? Eso ya es una cuestión de civismo, que además de contaminar nuestra ciudad y medioambiente, puede poner en riesgo a personas de servicios esenciales que nos han estado cuidando mientras estábamos en casa y que ahora siguen limpiando nuestras calles. Y supone una amenaza para los ríos y océanos, ya que las lluvias y el viento las pueden arrastrar hacia las vías de alcantarillado y acabar en el mar.

Greenpeace sabe que la batalla contra el plástico de usar y tirar no está en el ámbito sanitario, donde puede ser imprescindible. La salud y la seguridad es lo primero, pero la pandemia no puede servir como excusa a la industria del plástico para seguir produciéndolos masivamente en el futuro.

Ante esto Greenpeace inicia una campaña que instan medidas urgentes por parte de las administraciones para reducir la producción y consumo de plásticos que asfixian nuestros mares.

Donde puedo contribuir?

¡Firma ahora para salvar los océanos de la invasión de plásticos!