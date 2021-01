Incumplir el toque de queda, conducir ebria, portar 48 pastillas de metadona y presentar irregularidades en el vehículo los motivos de ser denunciada

El pasado día 10, los agentes de la Unidad SINTRA realizaban labores de control en el ámbito de la seguridad vial a las 01:28 horas en la confluencia de las calles Jenaro de la Fuente con Travesía de Vigo.

En atención a ese cometido observaron un turismo rebasando el semáforo de la calle en rojo. Por ese motivo procedieron a dar el alto y a identificar a la conductora, que resultó ser M. B. P. de Vigo y 29 años de edad.

Durante la entrevista personal con la reseñada, constataron que presentaba signos externos de haber consumido recientemente bebidas alcohólicas. Por ese motivo procedieron a realizarle las pruebas preceptivas de determinación del grado de impregnación alcohólica, arrojando estas un resultado positivo de 0’47 y 0’43 mg/l, por lo que los agentes formularon la correspondiente denuncia administrativa.

A mayores, realizaron una comprobación de sus pertenencias, localizando en el interior de su bolso, un total de 48 pastillas de METADONA (14 de ellas de 5mg, 20 de 10mg y 14 de 30mg) de las que no justifica su tratamiento y reconoce que no son de su propiedad. Manifestó que se las guardaba a un amigo suyo (del que no aportó dato alguno), motivo por el que le fueron decomisadas cubriendo un acta-denuncia para su propuesta para sanción por posible infracción a la Ley 4/2015.

Además, se le realizó denuncia por infracción a RGC por rebasar un semáforo rojo, y por instalar neumáticos diferentes en mismo eje, tras inspeccionar el estado del vehículo y detectar esa anomalía.

Dado que tampoco justificaba su presencia en vía la pública en horario de toque de queda, también fue denunciada por el incumplimiento del mismo. Procediendo por último a la inmovilización del vehículo en depósito municipal, medida adoptada en virtud a la prueba positiva de alcoholemia.