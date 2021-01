La historia de un delito contra la seguridad viaria de un vehículo pequeño de color rojo en Vigo

El pasado día 2 de enero del año en curso, a las 7:57 horas de la mañana se encontraba una unidad policial realizando labores de control y vigilancia del tráfico en el ámbito de la Seguridad Vial.

Circulando por la calle García Barbón observaron un turismo rojo que realizaba cambios de carril de manera errática.

Posteriormente, se recibió comunicado de la Sala Operativa del 092, trasladando información de un conductor de vitrasa sobre un vehículo, pequeño de color rojo que conducía de manera temeraria, situándose delante del bus urbano y frenando de manera brusca.

A las 8:30 horas otro agente de la policía local de Vigo observo, al turismo mencionado estacionando en la confluencia de la calle Castelao con Tomás Paredes dirigiéndose al conductor e invitándolo a pagar el motor del mismo y retirar las llaves del contacto.

En lugar de atender el requerimiento policial, el aludido cerró la puerta del vehículo e inició la marcha de manera brusca, abandonando lugar a gran velocidad en dirección Plaza de América.

El actuante había tomado previamente la placa de matrícula, realizando consulta a la base de datos de la DGT, averiguando el domicilio del mismo, al que se trasladó otra unidad policial.

Una vez en el lugar, calle Romil, procedieron a realizar varias llamadas al piso en cuestión, saliendo el titular del vehículo; M. I. B, de Vigo y 50 años de edad a la ventana.

Preguntado por los hechos, este manifestó que durante la noche le habían robado el vehículo, sin acreditar este particular presentando la correspondiente denuncia, exigiendo no ser molestado.

Ahora bien, la unidad estaba acompañaba por el agente que había intervenido con el citado en la calle Castelao, reconociéndolo sin ningún género de dudas.

Por ese motivo se le instruyeron diligencias, imputándole un Delito contra la Seguridad Vial.