La magnetoterapia, cada día más usada por los deportistas de élite

Existen diferentes tipos de medicinas alternativas, entre ellas, la magnetoterapia. La magnetoterapia es una disciplina que se encarga de curar y tratar diferentes tipos de enfermedades y dolencias por medio del uso de campos electromagnéticos.

Esta medicina alternativa se vale del uso de aparatos especializados para su aplicación. Es gracias a la interacción de los campos magnéticos por lo que la magnetoterapia es capaz de aliviar el dolor en diferentes partes del cuerpo. Esta práctica apenas presenta contraindicaciones, es más, es de las menos dañinas para el organismo. De ahí que pueda ser empleada por la mayoría de las personas según su tipo de caso y patología.

La magnetoterapia proporciona múltiples tipos de beneficios al cuerpo puesto que genera efectos biológicos, celulares, y bioquímicos, que ayudan a crear reacciones en el organismo y, por lo mismo, dar un tratamiento a la dolencia específica. Aunque existen diferentes opiniones sobre la eficiencia de esta terapia, no cabe duda que a muchos les ha resultado beneficiosa y efectiva.

Incluso, hoy en día, la magnetoterapia es considerada como una buena alternativa para la recuperación y rehabilitación a la que se someten muchos deportistas de élite. Entre sus beneficios y efectos más conocidos, están un efecto analgésico, antiinflamatorio, y relajante en el cuerpo, además de que también ayuda a la regeneración celular y de tejido óseo.

Si deseáis conocer más sobre cómo funciona esta medicina alternativa, aquí podéis obtener la mejor información sobre magnetoterapia junto a todos sus beneficios, aplicaciones, y tratamientos.

La magnetoterapia reduce los tiempos de curación y alivia dolencias

Cuando uno se dedica al deporte, es muy recurrente sufrir de algún tipo de lesión como esguinces, fracturas, dolores de rodilla o en otras partes del cuerpo. A través de la aplicación de la magnetoterapia se puede estimular de forma específica diferentes tipos de tejido. Esta terapia actúa de forma profunda en el organismo además de no provocar dolor alguno.

Los campos magnéticos estáticos actúan sobre la zona lesionada, acelerando el crecimiento celular y aumentando la cantidad de glóbulos rojos y blancos. Esto, en conjunto, agiliza la remodelación ósea y regenera los tejidos. Otro dato importante, es el efecto analgésico que ejerce sobre el área lesionada y que reduce el dolor y la inflamación. Es por ello que muchos deportistas se han sometido a esta práctica para reducir sus tiempos de curación y aliviar el dolor en las áreas localizadas.

Gracias a la vasodilatación, se puede aumentar la circulación y temperatura para que los campos magnéticos pulsantes efectúen su función y puedan estimular el riego local, y favorecer los niveles de oxígeno en los tejidos. La mayoría sabemos que los deportistas no pueden ‘perder mucho tiempo’ en recuperarse, ya que hay muchos partidos en juego o deben atender otras programaciones. De ahí que la magnetoterapia sea ese empujón a la sanción y mejora del cuerpo.

No es que la magnetoterapia se haya puesto de “moda” entre los deportistas, es una realidad que muchos clubs cuentan con esta práctica en sus instalaciones. Por ejemplo, los clubs de la selección italiana (El Milán, la Roma, la Lazio…). ¿Creéis que jugarían con la salud de sus deportistas si no representase un beneficio para ellos? Creo que esto nos da una pequeña idea de la importancia que ha obtenido la magnetoterapia como medicina alternativa.

¿Qué deportistas han recurrido a la magnetoterapia?

Anteriormente, hablábamos del hecho de que varios clubs deportivos de élite han adoptado la magnetoterapia como una práctica más de sus instalaciones. Muchos deportistas reconocidos han realizado sesiones de ello para su rápida recuperación y mejora.

También otros deportistas han recurrido a la magnetoterapia. El problema de Rafa Nadal con sus rodillas es algo de lo que muchos hemos estado al tanto. Además de sus sesiones de fisioterapia, el tenista se ha sometido a prácticas de magnetoterapia, hipertermia, o indiba.

Como sabéis, la magnetoterapia ofrece distintos tipos de beneficios, y de ahí que haya sido elegida como un método recurrente por este jugador para acelerar su proceso de rehabilitación. El Dr. Nacho Muñoz atendió a Nadal usando una máquina de alta frecuencia para generar una función antiinflamatoria, descontracturante, y cicatrizante.

Rafa Nadal ha podido aliviar el dolor que sufre por la tendinitis, mezclando 5 horas de rehabilitación al día con máquinas tanto de magnetoterapia como de hipertermia. El Dr. Muñoz también rehabilitó al ex tenista y jugador de pádel, Juan Carlos Ferrero, y al tenista David Ferrer.

Otro deportista y futbolista que se sometió a esta práctica fue David Villa. Después de su operación debido a una fractura de tibia, su médico, el Dr. Cugat, decidió acelerar su proceso de recuperación usando aparatos de magnetoterapia.

Villa debía estar recuperado entre cinco a seis meses para poder participar en la Eurocopa, y logró su cometido. Además de su obsesión por recuperarse y el hecho de que la motivación personal es importante para afrontar una rehabilitación, hoy en día, Villa no se avergüenza de contar con aparatos y máquinas de magnetoterapia en su casa para su uso exclusivo.

La magnetoterapia no es en sí algo nuevo en el mundo del deporte, incluso el piloto de Moto GP, Valentino Rossi, acudió a sesiones de magnetoterapia cuando sufrió de una fractura de tibia y peroné. En la misma línea, el piloto Marc Márquez también se sometió a este tratamiento después de sufrir una fractura de peroné al practicar Dirt Track.

Entre otros conocidos, los futbolistas Éver Banega, Roberto Soldado, y Thiago Alcántara, también han dicho haber usado la magnetoterapia como método de rehabilitación.

En general, los deportistas asimilan mejor estos tratamientos porque sus tejidos están más preparados. Y está claro que la magnetoterapia les ha servido de mucho, y de ahí que sigan contando con ella como una herramienta de sanación.

La magnetoterapia es compatible con otros tratamientos

La acción de las ondas electromagnéticas incrementan la actividad de las células óseas formativas y de ahí que también haya una recuperación en el menor tiempo posible. Es por ello que la magnetoterapia es una buena compañera, o aliada, de otro tipo de prácticas y técnicas relacionadas para estos casos.

Muchas personas, no solo los deportistas, deben someterse a tratamientos de fisioterapia y rehabilitación después de sufrir alguna lesión.

La fisioterapia es otro tipo de técnica que se usa cuando uno sufre de cierto tipo de lesiones y dolencias ya que se basa en la aplicación de varios ejercicios, estiramientos, y terapia, para mejorar el funcionamiento del organismo.

Al contrario de la magnetoterapia, la fisioterapia es una medicina alternativa científicamente probada puesto que la magnetoterapia se considera como una disciplina pseudocientífica. Pero al igual que ella, también utiliza aparatos de tecnología sanitaria segura para el paciente.

Ambas terapias pueden estar estrechamente relacionadas para curar las patologías y dolencias de los pacientes ya que, como sabéis, la fisioterapia es una práctica muy común entre los deportistas, y suele ir complementada tanto de la magnetoterapia, o la hipertermia, por ejemplo. Todas ellas son prácticas indoloras, seguras, beneficiosas, y a penas presentan contraindicaciones. Ayudan a penetrar de forma profunda para una mejor y rápida recuperación.

Ventajas del uso de la magnetoterapia

Hoy en día, existen varias técnicas para curar diferentes tipos de lesiones (como la electroterapia, el uso de ondas de choque, la laserterapia, etc.), pero la magnetoterapia sigue estando en la lista de las medicinas alternativas con mejores beneficios puesto que:

Combate infecciones.

Aumenta el oxígeno en las células.

Reduce la inflamación.

Es indolora e inocua.

Es fácil y rápida de aplica.

Alivia el dolor.

Es relajante.

Normaliza la presión sanguínea.

Reduce la retención de líquidos.

Regenera el tejido óseo.

Produce efecto analgésico.

Sirve para tratar problemas musculares, migrañas, estrés, e insomnio.

Hay que saber que la duración de las sesiones de magnetoterapia y la densidad de los campos que se generan, suelen ser variables. Si deseáis someteros a sesiones de ello, el profesional os dirá por cuánto tiempo debéis realizar el tratamiento (según el caso) y qué tipo de magnetoterapia piensa emplear para ello (baja o alta frecuencia).

Para los interesados, se pueden encontrar diferentes tipos de aparatos y máquinas de magnetoterapia en el mercado. No sólo eso, muchas personas también usan accesorios y complementos a base de imanes para continuar obteniendo sus beneficios además de ser fáciles de llevar.

Mucha gente activa y deportista compran rodilleras biomagnéticas para calmar el dolor y prevenir lesiones, por ejemplo. Aunque existan estos aparatos caseros y portátiles, no es aconsejable realizar sesiones por vuestra cuenta sin antes haber consultado a un terapeuta para obtener más información sobre ello y de los aparatos mismos. También se recomienda tomar algún tipo de curso o tutorial para ello. Si este método os llama la atención, no perdéis mucho con intentarlo y tomar unas sesiones para ver qué resultados os da. La magnetoterapia está disponible en clínicas especializadas en el tema, centros de rehabilitación, y clínicas privadas.

Hoy en día, es una práctica que cada vez está siendo más utilizada puesto que empieza poco a poco a ser más reconocida por su eficacia. Aunque a penas cuenta con contraindicaciones, es bueno asegurarse de que no hay problema al realizarla, y no se recomienda su uso a mujeres embarazadas. Si os interesa leer más opiniones de magnetoterapia, no dudéis en echar un vistazo para comparar lo que dicen los médicos y las personas que han usado esta disciplina.

No hay que olvidar que todos somos personas diferentes con dolencias y patologías diferentes. Puede que la magnetoterapia funcione de forma más eficaz para unos que para otros, según sea el caso. Pero lo mejor que se puede hacer es consultar a un profesional antes de realizar dicha terapia. La magnetoterapia no será una cura instantánea y milagrosa, pero está considerada como un método favorecedor, ventajoso, fácil, rápido, y no dañino, y por ello ha sido elegida por los clubs de élite para poder ofrecer los mejores tratamientos posibles a sus deportistas.