La nueva forma de invertir en ladrillo sin comprar una vivienda: el auge del crowdlending inmobiliario

Durante décadas, invertir en inmobiliario fue sinónimo de endeudarse, asumir hipotecas a largo plazo y esperar años para ver resultados. Ese modelo ha quedado obsoleto. Hoy, la inversión inmobiliaria ha entrado en una nueva era: más ágil, más accesible y alineada con la realidad del ahorrador actual. Gracias a la financiación participativa, cualquier persona puede invertir en proyectos inmobiliarios reales desde importes reducidos, sin comprar una vivienda, sin hipotecas y sin los costes asociados a una compraventa tradicional

El crowdlending inmobiliario se ha convertido en una de las mayores disrupciones del sector en los últimos años. Su crecimiento no es casual: responde a una demanda clara de alternativas de inversión más eficientes, comprensibles y al alcance de más personas, además de la creación de oferta de vivienda. En este nuevo escenario, la plataforma líder de este modelo Civislend, ha sabido transformar esta tendencia en una vía sólida de generación de valor, liderando el desarrollo del crowdlending inmobiliario en España.

El modelo es claro y directo: los inversores prestan capital a promotores para desarrollar proyectos inmobiliarios reales —desde la compra de suelo hasta la construcción o rehabilitación de viviendas— y reciben su capital más los intereses pactados al vencimiento. Civislend actúa como el nexo que conecta ahorro e inversión productiva, estructurando operaciones reales con plazos definidos y condiciones transparentes.

A diferencia del crowdfunding en equity, donde el inversor se convierte en socio y depende del éxito comercial del proyecto, el crowdlending inmobiliario es inversión en deuda. El inversor actúa como prestamista y su retorno está vinculado al cumplimiento del contrato de préstamo, no a la venta final del activo. Este enfoque aporta claridad, previsibilidad y control, tres factores clave para quienes buscan rentabilizar su capital sin asumir la complejidad de la inversión inmobiliaria tradicional.

El resultado es un modelo que combina plazos fijos—habitualmente entre 12 y 18 meses— con rentabilidades medias que se sitúan entre el 10 % y el 13 % anual.

Todos los proyectos cuentan con garantías, en su mayoría hipotecarias sobre el propio activo, reforzando la estructura de cada operación. Todo ello convierte al crowdlending inmobiliario en una alternativa especialmente atractiva en un entorno donde otras opciones han perdido atractivo.

Fundada en 2017 y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Civislend se ha consolidado como la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España. En este contexto, 2025 ha marcado un punto de inflexión: la compañía ha financiado cerca de 140 millones de euros en aproximadamente 60 proyectos, frente a los 90 millones del ejercicio anterior, con una rentabilidad anual media del 11,08 % y plazos medios de 15 meses.

La accesibilidad es uno de los grandes diferenciales del modelo. Desde solo 250 euros, cualquier persona puede diversificar su capital en proyectos inmobiliarios reales distribuidos por distintas ubicaciones. Esta posibilidad ha permitido que miles de inversores integren el crowdlending inmobiliario en sus estrategias, tanto como complemento como alternativa a fórmulas más tradicionales.

El inversor puede repartir su capital entre múltiples proyectos, reduciendo la exposición individual y construyendo carteras más equilibradas, algo impensable en la inversión directa en inmuebles. Este enfoque es uno de los pilares del éxito del modelo y explica su creciente adopción.

Desde su creación, Civislend ha superado los 270 millones de euros financiados en más de 150 proyectos, ampliando de forma constante su presencia territorial en España y Portugal. Estas cifras reflejan no solo el crecimiento de la plataforma y del interés de los inversores en este modelo, sino la consolidación definitiva del crowdlending inmobiliario como una pieza estructural del sector.

El funcionamiento de Civislend es riguroso y transparente. Cada proyecto pasa por un exhaustivo análisis financiero, jurídico y técnico antes de publicarse en la plataforma. El inversor tiene acceso a toda la información relevante: ubicación del activo, importe del préstamo, plazos, rentabilidad estimada, garantías y calendario de devolución. Además, recibe informes periódicos con el seguimiento del proyecto, reforzando la toma de decisiones informadas.

El crowdlending inmobiliario está redefiniendo la forma de entender el ahorro y la inversión. Democratiza el acceso a un sector históricamente reservado a unos pocos y, al mismo tiempo, impulsa la creación de nueva vivienda y el desarrollo de proyectos reales. En este nuevo escenario, Civislend no solo lidera el cambio: lo está construyendo.