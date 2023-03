La Xunta convoca el Observatorio do Sector Lácteo de Galicia para hacer balance de un ámbito que acumula ya 19 meses consecutivos de subidas de precios

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2023 El conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado del director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, presidió este mediodía una reunión del Observatorio do Sector Lácteo de Galicia, en la que se hizo balance del buen momento que atraviesa este ámbito productivo, al encadenar hasta 19 meses consecutivos de subidas de precios, que propiciaron una facturación récord el año pasado. Con motivo de la reunión, el conselleiro aprovechó para apostar por el reforzamiento de este órgano que se persigue impulsar en el marco de la Estratexia de dinamización do sector lácteo, con la presencia de los diferentes agentes implicados, así como por el relevo generacional -con la ayuda del Banco de explotaciones- y por el aumento de la base territorial aprovechando las figuras de la Lei de recuperación y las concentraciones parcelarias.

El Observatorio do Sector Lácteo tiene entre sus funciones la de analizar la situación de este ámbito y las diferentes problemáticas que le afectan, así como la de recopilar datos técnicos y económicos de las explotaciones de vacuno de leche. También la de elaborar un sistema de información y los índices de referencia que se consideren acomodados para el conocimiento de la evolución del sector lácteo, como la situación de oferta y demanda de los productos lácteos en el mercado, los resultados de la gestión técnica y económica de las explotaciones de leche y los precios pagados y percibidos por los productores.

Precisamente parte de estos datos fueron analizados hoy, como los 58,8 céntimos por litro que se pagaron a los ganaderos de leche gallegos en enero, 0,2 céntimos más que el mes anterior, lo que supone que se acumulan ya subidas de precios durante 19 meses consecutivos. Este precio supone un incremento de cerca del 64 % respecto al mismo mes de 2022, cuando la leche se pagó a 35,9 cts./l. Además, por primera vez desde julio de 2016, el precio de la leche en enero de 2023 en Galicia se situó por encima del precio medio de la leche en Europa.

Así, estas cifras propiciaron que las explotaciones gallegas facturaran en el 2022 por la venta de leche 1.306,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 35,2 % respeto del año 2021. Si le sumamos a la venta de la leche las ventas de animales, las ayudas de la PAC, la aportación extraordinaria por la invasión rusa de Ucrania y otros ingresos, se estima que la cifra llegó a los 1.568,95 millones de euros.

Las cifras también muestran que el rendimiento medio por explotación aumentó en Galicia un 73,7 %, por encima del dato de España, que fue del 62,8 %. Esto significa que las granjas gallegas son cada vez más eficientes e incrementan su competitividad. Teniendo en cuenta estos datos, el conselleiro consideró necesario reforzar el asesoramiento al sector sobre la forma de organización de las explotaciones desde la perspectiva de posibles esquemas asociativos, sociedades mercantiles, etc.

Asimismo, el titular de Medio Rural se refirió a la Lei de recuperación da terra agraria y a las posibilidades que ofrecerá el Banco de explotaciones que se pondrá en marcha este año para garantizar el mantenimiento de las granjas viables por la vía del arrendamiento o de la transmisión. En ese sentido, también aludió a las alrededor de 10.000 hectáreas que se están poniendo en valor al amparo de esta norma, a través de las aldeas modelo, de los polígonos agroforestales y de las permutas. También a las 28 concentraciones parcelarias decretadas en toda Galicia desde 2021, que abarcan más de 22.800 hectáreas distribuidas en casi 110.000 parcelas de algo más de 16.000 propietarios, contribuyendo al tan necesario aumento de la base territorial.

Otros datos del sector

El último informe del sector lácteo refleja también que se está registrando un aumento progresivo de la industrialización en Galicia de la leche producida en nuestra comunidad. Así, en el año 2021 se transformó en Galicia el 63,23 % de la leche producida, avanzando hacia el objetivo marcado por la Estratexia de dinamización del sector, establecido en el 75 % para 2025.

Según el informe, en el 2022 se incrementaron tanto los precios pagados a los ganaderos por la leche como los de los productos lácteos en los lineales de la distribución. En este sentido, los precios de la leche entera y desnatada en España aumentaron en los lineales desde diciembre de 2021 alrededor de un 39 % y el incremento de los precios de otros derivados lácteos (quesos, yogures) oscila entre el 23 y el 26 %.

Por lo tanto, los principales indicadores sectoriales reflejan una situación general de estabilidad que permite, entre otras cosas, que Galicia continúe como líder nacional indiscutible (acumula, con 2,9 millones toneladas, cerca del 41 % de la producción total española). A mayores, la leche producida en Galicia supera también en sus calidades (contenido en grasa y proteína) el promedio español. Por otra parte, nuestra comunidad sigue manteniendo el peso nacional en número de explotaciones, representando el 56,4 % del total de España (en el 2015 este porcentaje era del 56,2 %).

Otra de los conclusiones de este informe apunta que, en el contexto europeo, Galicia se consolida -con datos de 2021, últimos disponibles- entre las 10 principales regiones productoras de leche dentro de la UE, manteniendo un crecimiento constante año tras año que la puede llevar a avanzar puestos en el ranking.