La Xunta destaca que el 98% de los ayuntamientos gallegos tienen acceso a servicios financieros, frente al 60% del promedio de España

Punxín (Ourense), 13 de marzo de 2023 El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, subrayó hoy que 98% de los ayuntamientos gallegos tienen acceso a servicios financieros, frente al 60% del promedio español, lo que convierte a Galicia en la segunda comunidad autónoma de España con el mayor porcentaje de ayuntamientos en su territorio en el que los vecinos y vecinas tienen garantizada la accesibilidad a estos servicios.

Miguel Corgos, acompañado por el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, firmó hoy con los alcaldes de Punxín y Toén, varios convenios para la puesta en marcha de servicios financieros en estos municipios.

Estos convenios se enmarcan en el nuevo plazo de adhesión abierto en febrero al protocolo de colaboración firmado entre el Gobierno gallego y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y dirigido a aquellos ayuntamientos que en la actualidad aun no contaban con servicios financieros.

Una vez que se finalice esta segunda ronda, el 99% de los ayuntamientos gallegos tendrán acceso a los servicios financieros en su propio municipio, con el que se cumple el objetivo de la Xunta de luchar contra la problemática que suponía el acceso a los servicios bancarios en el rural, evitar la exclusión financiera y promover que toda la población gallega, con independencia de su lugar de residencia, tenga acceso a los servicios financieros.

Esta iniciativa a la que ya se habían adherido 36 ayuntamientos y se beneficiaron más de 51.000 gallegas y gallegos en la primera fase, permitió que los vecinos tuvieran cajeros automáticos en sus municipios; habían dispuesto de un servicio de asistencia financiera para solucionar cualquier duda y poder contratar productos igual que en una oficina bancaria convencional; así como la oportunidad de recibir formación financiera y banca electrónica para que puedan utilizar también los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías.

Tras el éxito de estas medidas para luchar contra la exclusión financiera, el Gobierno gallego abrió un nuevo plazo para que los municipios que aún no se adhirieron a este convenio lo pudieran hacer si lo deseaban. En esta nueva fase se adhirieron cinco ayuntamientos: Punxín, Toén, Beade, Castrelo do Val y Ribeiras do Sil.