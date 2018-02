Lores leva o modelo Pontevedra ao Salzburg Global Seminar

Connect on Linked in

Pontevedra estará con voz propia no Salzburg Global Seminar (SGS), “o foro de prescriptores mundiais máis potente no que nunca estivemos”, en palabras da concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías. O SGS foi creado no ano 1947 por un grupo de ex-alumnos de Harvard coa misión “de desafiar aos lideres actuais e futuros para facer un mundo mellor”. Persoeiros como Wassily Leontief, Kofi Annan, Hillary Clinton, asesores dos presidentes Kennedy, Carter ou Clinton, figuras determinantes na historia contemporánea, foron colaboradores do Salzburg Global Seminar. Desenvolve actividades en máis de 160 países e conta con máis de 36.000 persoas traballando nas súas redes.

O alcalde Miguel Fernández Lores foi convidado a participar no foro “Parks for the planet. Nature and Childhood: From Research and Activism to Polices for Global Change” co fin de explicar como “fixemos para poñer en marcha un modelo como o de Pontevedra, que nos diferencia no mundo”. O encontro desenvolverase no Schloss Leopoldskron, do 6 ao 10 de marzo.