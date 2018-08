Los pilares del marketing para clínicas de estética y centros de belleza

No nos referimos a los objetivos generales de la empresa (ya que esto lo habremos visto en el primer punto), si no a aquellos específicos para la estrategia de marketing según las previsiones de venta, el volumen esperado de clientes, el mercado…

Los expertos aseguran que cualquier negocio no tendrá la difusión esperada si no tiene presencia online. No importa si es una peluquería, una tienda para vender zapatos, o una clínica, deben de haber elementos online que tienen que ser cuidados.