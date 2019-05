Métodos para promocionar tu nuevo negocio

Print This Post

Desde tiempos inmemorables la publicidad y el marketing han dado éxito a empresas reconocidas a nivel mundial. No obstante, esas herramientas no son exclusivas de los emporios. Basta con tener un pequeño negocio para querer darnos a conocer, a fin de cuentas de eso se trata vender un producto o servicio.

Estrategias que llevan a un mismo objetivo: vender

Si bien ambas herramientas son útiles, las diferencias entre el marketing tradicional y el digital son claras. Conocer cada una de ellas nos permitirá determinar cuál es la que se adapta a nuestras necesidades.

Los resultados de estas estrategias dependerán de que tan bien las usemos. Además, no todas las empresas se enmarcan en el marketing digital, como no todos los negocios son exitosos si nos quedamos con el marketing tradicional. Por cuanto, todo dependerá de la interacción efectiva entre la marca y el consumidor.

Algunos dicen que el marketing digital se ha ganado más puntos que el tradicional. Por ejemplo, una de las Agencias de Marketing más valoradas en relación calidad-precio es logoo. Gracias a este sitio web, es más fácil crear una imagen atractiva para tu producto. De esa forma, será más fácil llamar la atención del público al que se desea llegar.

Otros prefieren hacer uso de herramientas propias del marketing tradicional. Esto a razón de que al tener un producto en físico, es más probable que quede en la mente del consumidor. Un ejemplo claro es el uso de Llaveros originales con la imagen de tu producto. Actualmente, los ART PLASTIC son los más populares del mercado y son llaveros baratos y al alcance de tu bolsillo. Y es que la eficacia que tienen a la hora de mantener un recuerdo en el usuario es impresionante.

Diferencias entre Marketing Tradicional y Marketing Digital

El uso frecuente del Internet, sobre todo las redes sociales ha logrado un gran impacto en la sociedad. Esto ha hecho que el marketing tradicional o físico quede desplazado en un segundo lugar. Y es que este último solo utiliza el producto para llamar la atención del cliente. Mientras tanto, el Marketing Digital hace uso de la interacción para generar una acción en el usuario.

Segmentación

Se trata de la forma como va dirigido el mensaje. En el caso del Marketing Tradicional, este trata de llevar a grupos grandes de personas. Para ello, se hace un análisis general respecto a sexo, edad, ubicación y salario. Por otra parte, el Marketing Digital estudia comportamientos sociales e intereses personales de la audiencia. Por eso, llega a pequeños grupos selectos.

Comunicación

La forma de comunicación del Marketing Tradicional es lineal y unidireccional. En tal sentido, el consumidor es un miembro pasivo en la relación. Es decir, no se le brinda respuesta a la empresa sobre si gusto o no el producto. Por tanto, la compañía no tiene forma de saber si hay algo que mejorar en su producto.

Por su parte, el Marketing Digital tiene una comunicación bidireccional. Se produce una interacción entre la empresa y los clientes. Por cuanto, se puede satisfacer más fácil la necesidad del usuario. Además, añade credibilidad a la empresa entre los nuevos consumidores.

Posicionamiento

La presencia de la marca con el Marketing Tradicional es efímera. En tal sentido, una publicidad a través de la radio, la televisión o la prensa serán los medios para recordar a los usuarios que tu producto existe y está en promoción.

No podemos decir lo mismo con el Marketing Digital pues el uso de los canales digitales ofrece mayor presencia a la marca. Cada vez más empresas crean su página web y luchan para cumplir con las normas de posicionamiento SEO para tener mayor presencia en la plataforma digital. También se puede hacer uso de Blogs, tiendas online y aplicaciones que ofrecen igual resultado.

Rentabilidad

Por supuesto, entre menos dinero se invierta es mejor. El costo de una publicidad en vallas supone grandes cantidades de dinero y sobre todo de tiempo. Ahora bien, el método digital ofrece todo lo contrario. Es más económico y más rápido a la hora de mostrar una publicidad del producto. Más aun cuando se contrata una agencia de Marketing Digital para que nos ayude a ahorrar dinero.

Publicidad

Al colocar un anuncio físico, por cuestiones de dinero este se coloca en un horario y lugar determinado. Por cuanto, conseguir clientes es mucho más tardío. Contrario pasa con el Marketing Digital puesto que con un solo clic se puede hacer una compra. Además, las publicidades son más duraderas y se promocionan en lugares fijos.