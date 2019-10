O alumnado copa as prazas para participar nun debate xurídico arredor da sentenza ao ‘procés’

A falta de varios días para pecharse o prazo de inscrición, xa non quedan prazas dispoñibles para participar no debate xurídico organizado pola Delegación de Alumnado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo arredor da sentenza do Tribunal Supremo 459 de 2019, a coñecida como sentenza ‘ao procés’, unha resolución histórica pola súa transcendencia e consecuencias institucionais, políticas e sociais. A cita, na que se lembrarán os feitos acontecidos o 1 de outubro de 2017 en Cataluña, será este xoves día 31 de outubro ás 16.00 horas nun repleto salón de graos da facultade.

Encargarase de moderar o debate a decana, María Almudena Bergareche, profesora de Dereito Constitucional, e participarán como poñentes os docentes Xosé Manuel Pacho, da Área de Filosofía do Dereito, e Inma Valeije, de Dereito Penal. “O obxectivo deste seminario é analizar a sentenza para poder proporcionar argumentos xurídicos e fundados, tanto para criticar como para defender o seu acerto ou non, xa que entendemos que a crítica construtiva e razonada é fundamental nun Estado de Dereito”, explican os estudantes Daniel Fernández e Andrés Vilas, principais caras visibles do comité organizador dunha actividade que, segundo recalcan, está organizada por e para o alumnado dende a propia Delegación de Alumnas e Alumnos do centro.

Distintos puntos de vista para analizar unha sentenza histórica

A organización do seminario xurdiu de forma espontánea ante a importancia da sentenza. “Pensamos que era necesario analizala desde a perspectiva xurídica en tanto se trata dunha materia tan relevante que implica dereitos fundamentais e que de seguro será clave en procesos futuros polas interpretacións que o tribunal apreciou neste caso da lexislación aplicada”, recalcan os alumnos, ao que engaden que, desde o seu punto de vista, é completamente necesario que o alumnado de Dereito “se manteña ao día da actualidade xurídica, especialmente no mundo de hoxe no que os cambios son frenéticos en todos os ámbitos”.

Desde o primeiro intre contaron cunha colaboración “moi activa” dos docentes implicados: Xosé Manuel Pacho e Inma Valeije. “No caso da profesora Valeije, cremos que os seus coñecementos de Dereito Penal poden indicar que puntos da sentenza serán clave en futuros procesos e cales dos argumentos esgrimidos polo Tribunal Supremo son máis interesantes para o debate”, explica Vilas. “No que se refire ao profesor Pacho, a presenza de alguén especializado en Teoría e Filosofía do Dereito entendemos que achega un punto de vista entre a valoración puramente normativa e a política”, engade Fernández.

O seminario arrancará ás 16.00 horas do xoves cunha introdución ao tema que correrá a cargo da moderadora, Almudena Bergareche, e a continuación terá lugar o debate e análise dos aspectos xurídicos máis relevantes da sentenza cunha intervención cruzada dos poñentes para cada punto. A actividade rematará cunha conclusión final de cada un dos relatores e unha rolda aberta de intervencións das persoas asistentes.