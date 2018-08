O Concello desenvolverá un novo plan especial para urbanizar o ámbito do Couto San Honorato A Xerencia Municipal de Urbanismo concedeu licencia para a demolición de oito ruínas en San Roque despois de que unha promotora inmobiliaria solicitara un novo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) da zona do Couto San Honorato. O alcalde valorou os avances do goberno local en materia urbanística.