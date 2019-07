O furtivismo de bañador faise coa praia Arealonga de Chapela a pesar de estar contaminada

A primeira vista, a praia de Arealonga non ten nada de especial. Ten un pequeno paseo marítimo moi ben coidado e a par fermoso, a súa area é unha mistura entre fina e micropedaciños de cunchas e o tipo de turismo que a visita é variado, incluíndo turistas estranxeiros, xa que na sua contorna hai numerosos restaurantes onde se poden degustar cociña galega e tamén hai marisquerías.

