O mércores e o xoves celébrase en Vigo o Congreso Internacional Compliance na Industria Pesqueira

Os próximos días 6 e 7 de xuño celébrase en Vigo o primeiro Congreso Internacional Compliance na Industria Pesqueira, un dos eventos do ano da industria pesqueira no noso país.

Máis de 20 relatores de alto nivel nacional e internacional conforman o programa do congreso. Entre eles atópanse representantes da FAO, a OIT, a UE e de numerosas institucións públicas e privadas participan no congreso.

O congreso abordará diversos aspectos dos programas de cumprimento, así como as medidas para adoptar polas organizacións da industria pesqueira para facer dela unha industria máis ética, honesta e comprometida co cumprimento.

O programa está estruturado en cinco grandes bloques temáticos nos que se expoñerán diversos aspectos e puntos de vista de profesionais do sector, asociacións profesionais e institucións relacionadas coa industria pesqueira. As boas prácticas e os códigos de conduta, a responsabilidade penal das empresas pesqueiras ou como abordan as organizacións do sector a implantación dos programas de compliance, son só algúns dos que aspectos que se tratarán no congreso.

O congreso terá lugar na cidade de Vigo por ser un referente a nivel internacional da industria da pesca, conserveira e frigorífica. A sede de Afundación acollerá no seu impoñente auditorio as presentacións dos participantes no Congreso.

O congreso vai dirixido a un amplo espectro de profesionais da industria pesqueira, entre outros, armadores, empresas conserveiras, pesqueiras, frigoríficas e loxísticas. Os contidos son de interese tanto para mandos directivos e intermedios, como para o resto de traballadores con independencia do cargo que ocupen, xa que a intervención todos os empregados resulta esencial na implantación dos programas de cumprimento. Tamén se trata dun evento deseñado para profesionais dedicados á elaboración de programas de compliance nas organizacións (avogados, consultores e asesores) xa que lles permitirá coñecer as particularidades deste sector.