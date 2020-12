O pesqueiro incendiado en Bouzas afúndese e despregan redes anticontaminación ante a ameaza

Os servizos de emerxencia despregaron barreiras anticontaminación ante a ameaza de afundimento dun pesqueiro atracado no peirao de Bouzas, en Vigo, en cuxo interior se declarou un incendio á primeira hora deste venres e que aínda non foi sufocado. O ‘Baffin Bay’, de 68 metros de eslora e 13 de manga, está escorado e suxéitano dous remolcadores. A pesar do cal, é probable que se acabe afundindo, se non do todo, polo menos parcialmente.

Os servizos de emerxencia seguen despregados no punto para tratar de sufocar o incendio, que se declarou sobre as 8.45 horas na adega do buque conxelador, de difícil acceso, probablemente durante uns traballos de soldadura.Durante os labores de extinción procedeuse á retirada de todo o material inflamable de cuberta (botellas de gases de soldadura, osíxeno e acetileno) e evacuáronse os aparellos e redes de a bordo.

Co obxectivo de alixeirar e ter maior accesibilidade aos puntos de lume, os bombeiros procederon a cortar varias pezas metálicas do buque, informan fontes da Autoridade Portuaria de Vigo. Ao redor das 13.15 horas produciuse unha pequena explosión a bordo, aínda que non houbo danos persoais.

Iso a pesar da aparatosidade do incendio, que xerou unha gran columna de fume visible a varios quilómetros á redonda e cuxo intenso cheiro aínda é perceptible.O grupo de apoio loxístico da Axencia Galega de Emerxencias mobilizou unha motobomba de gran caudal e un equipo de drons para incorporar ao operativo de extinción.

Ademais, debido á cantidade de medios e recursos humanos que traballan na zona, o persoal da Autoridade Portuaria de Vigo solicitou a colaboración preventiva do servizo de Urxencias Sanitarias, a pesar de que ningunha persoa resultou afectada o incendio.

Segundo informa a Autoridade Portuaria de Vigo, o incendio afectou principalmente á área de adegas e ao parque de pesca do barco, un arrastreiro conxelador da armadora South Atlantic Squid, LTD, pertencente ao Grupo Copemar, construído en 1993 e que, actualmente, navega baixo bandeira inglesa.

O buque chegou a Vigo tras unha viaxe de máis dun mes de duración, con orixe no porto Montevideo.