O portavoz do grupo municipal popular Alfonso Marnotes lamenta que o alcalde só manteña abertos 15 parques infantís alegando que non hai cartos para desinfectarlos e que non puido licitar o novo contrato de desinfección. “En cambio si se deu présa en prorrogar o contrato de Aqualia e o de Vitrasa”.”É vergoñoso e bochornoso que utilice así ás familias xa os nenos e nenas de Vigo”.

