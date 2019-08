Os veciños e comerciantes afectados polas obras do túnel na rúa Elduayen recollen sinaturas

“SE á peonalización do centro de Vigo, NON ao túnel subterráneo no Centro histórico” así ven a titularse a petición daAsociación de Veciños e Comerciantes afectados polas obras do túnel en Rúa Elduayen en Vigo.

En outubro de 2019 dará comezo no centro de Vigo unha importante obra de tunelación que alterará de forma irreversible o acceso e a vida cotiá dos veciños e comerciantes do Casco Lanuxe (a zona histórica da cidade), así como de persoas con mobilidade reducida, repartidores, transportistas, etc.

Solicitan ao Excelentísimo Alcalde de Vigo, Don Abel Caballero, que atenda a nosa petición de revisión e/ou cancelación do proxecto do túnel baixo o Centro histórico da cidade, polos seguintes motivos: