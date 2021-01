Ponte Caldelas prepárase para o ano máis inversor da súa historia: máis de 1,5 millóns de euros

Comeza 2021 e Ponte Caldelas prepárase para afrontar o ano máis inversor da súa historia: máis de 1,5 millóns de euros. Neste 2021 levaranse a cabo no municipio unha serie de “obras que teñen como obxectivo mellorar a calidade de vida dos veciños do rural e do casco urbán e seguir modernizando un concello que ano a ano medra en poboación”, indica o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. A realización desta gran inversión será posible grazas á boa situación económica que presenta o Concello de Ponte Caldelas e á boa xestión que permitiu conseguir dúas subvencións europeas para dous proxectos que se iniciarán nas vindeiras semanas: a reforma da Avenida de Galicia e a mellora da Estrada do Balneario.

A mellora da Estrada do Balneario saíu a licitación por 647.208,59 € ive incluído; mentres que a intervención na Avenida de Galicia saíu a licitación por 409.211,33 € ive incluído. Por outra banda, está prevista a construcción da nova Casa do Pobo de Tourón, pois xa están cedidos os terreos por parte da Comunidade de Montes; e o investimento previsto ronda os 40.000 euros, como tamén se levará a cabo a terceira fase da estrada Barbudo- Anceu, cun custe aproximado de 35.000 euros. En 2021 tamén se levará a cabo o empedrado das beirarrúas da Rúa da Ponte, que ten un custo dun 84.078,75 euros, a reforma integral da rúa Manuel Cordo Boullosa, que xa foi adxudicada, por 17.725,27 euros (ive incluído) e que se iniciará nos vindeiros días.

Neste ano, o Concello de Ponte Caldelas ten reservada unha partida de 100.000 euros para ampliación de camiños no rural do municipio co obxectivo de que poidan pasar vehículos de emerxencias e ambulancias e contempla unha inversión duns 200.000 euros en asfaltados de varios viais municipais. Tamén se está ultimando o proxecto da mellora integral da estrada interior de Vilarchán, na que se investirán preto de 150.000 euros. Pola súa banda o acondicionamento dunha zona verde e do parquing central de detrás da Ludoteca suporá un investimento de 77.047,80 euros. O Concello seguirá embelecendo Ponte Caldelas con bancos iluminados con LED e provistos de cargador USB, con xardiñeiras e con papeleiras. Serán 5 bancos; 11 xardiñeiras e 9 papeleiras que se distribuirán polas rúas da vila e que suporán un investimento de máis de 30.000 euros.

Mandatos enteiros de catro anos con menos inversión

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, espera “poder executar todas as obras en 2021, pois boa parte dos traballos está previsto que comecen nas vindeiras semanas”. Díaz lembra que a burocracia administrativa é lenta e tamén se depende de permisos de outras administracións, agora ben, “trataremos de ser o máis áxiles posible na contratación para executar todo antes de que acabe o 2021. Traballar con unha boa xestión é a clave para seguir mellorando Ponte Caldelas e Díaz recorda que “houbo mandatos enteiros de catro anos nos non que non houbo tanta inversión”.