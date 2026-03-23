Préstamos participativos: qué son, cómo funcionan y por qué las startups los prefieren frente a la banca tradicional

Cuando una startup necesita financiación, las opciones más conocidas son la ronda de inversión y el préstamo bancario. La primera implica ceder equity; la segunda suele requerir avales, historial crediticio y garantías que una empresa joven raramente puede aportar. Entre ambas existe un instrumento financiero que lleva décadas operativo en España y que, sin embargo, sigue siendo desconocido para una parte significativa del ecosistema emprendedor: el préstamo participativo.

No es un préstamo ordinario ni tampoco capital riesgo. Es algo diferente, con características propias que lo convierten en especialmente adecuado para startups y empresas en crecimiento. En este artículo explicamos en detalle qué es, cómo funciona, qué ventajas ofrece y por qué ha ganado protagonismo como instrumento de financiación en el ecosistema español.

Qué es un préstamo participativo

El préstamo participativo es una modalidad de financiación intermedia entre la deuda bancaria tradicional y la inversión de capital. Está regulado en España por el Real Decreto-Ley 7/1996 y tiene una serie de características que lo distinguen de cualquier otro instrumento financiero:

No convierte al prestamista en accionista. El dinero entra como deuda, no como equity.

El tipo de interés tiene un componente variable vinculado a la evolución del negocio: a mayor beneficio o rentabilidad de la empresa, mayor interés; a menor, menor.

Es deuda subordinada, lo que significa que en caso de liquidación se sitúa por detrás del resto de acreedores pero por delante del capital social.

A efectos contables, computa como fondos propios, mejorando los ratios de solvencia de la empresa.

Esta combinación de características lo convierte en un instrumento que comparte rasgos con el préstamo (no hay dilución, hay un tipo de interés) y con el capital (tipo variable ligado a resultados, subordinación, cómputo contable favorable). Es precisamente esa naturaleza híbrida la que le otorga su valor diferencial.

Cómo funciona el interés en un préstamo participativo

La estructura de tipos de interés es uno de los elementos que más distingue al préstamo participativo del préstamo bancario convencional. En lugar de un tipo fijo único, el préstamo participativo tiene dos tramos:

Tramo fijo

Es el interés mínimo que se paga desde el primer día. Se establece en el contrato como un tipo referenciado habitualmente al Euribor más un diferencial. Es el componente que garantiza al prestamista una rentabilidad mínima independientemente de la evolución del negocio.

Tramo variable

Es el componente que da nombre al instrumento. Se activa cuando la empresa alcanza determinados niveles de rentabilidad definidos en el contrato (por ejemplo, un umbral de EBITDA sobre ingresos o de beneficio neto sobre fondos propios). Si la empresa no alcanza ese umbral, este tramo no se aplica.

Para una startup en fase temprana, que todavía no genera beneficios, el tramo variable podría no activarse durante años. Esto significa que el coste real del préstamo puede ser considerablemente más bajo de lo que sugiere el tipo nominal total.

Por qué computa como fondos propios: la ventaja contable

Uno de los aspectos más relevantes del préstamo participativo —y menos conocidos— es su tratamiento contable. Por su naturaleza subordinada y por las características de su tipo de interés, la normativa española considera que el préstamo participativo tiene la consideración de fondos propios a efectos del cálculo de la solvencia patrimonial.

Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes. Cuando una empresa tiene más deudas que fondos propios, se encuentra técnicamente en situación de desequilibrio patrimonial, lo que puede limitar su acceso a financiación bancaria, generar alertas en auditorías y, en casos extremos, obligar a los socios a adoptar medidas. Al computar como fondos propios, el préstamo participativo fortalece el balance sin necesidad de ampliar capital.

Para una startup en crecimiento, que suele tener pérdidas acumuladas de los primeros años, esta característica puede ser la diferencia entre mantener una estructura financiera saludable o entrar en zona de alerta patrimonial.

Préstamo participativo vs. préstamo bancario: las diferencias clave

La comparación con el préstamo bancario convencional ayuda a entender por qué el préstamo participativo se ha convertido en la opción preferida por muchas startups:

Avales y garantías: el préstamo bancario suele requerir avales personales o activos reales como garantía. El préstamo participativo evalúa la viabilidad del proyecto, no el patrimonio del fundador.

Historial crediticio: la banca tradicional valora el historial financiero de la empresa. Las startups de reciente creación rara vez pueden acreditarlo de forma satisfactoria.

Destino de los fondos: los préstamos bancarios suelen tener restricciones de uso. El préstamo participativo es más flexible y puede financiar desde contratación hasta marketing o desarrollo tecnológico.

Cómputo contable: el préstamo bancario figura en el pasivo exigible y deteriora los ratios de solvencia. El participativo fortalece los fondos propios.

Dilución: ni el préstamo bancario ni el participativo diluyen. Pero el bancario sí exige garantías que el participativo no requiere.

ENISA: el principal proveedor de préstamos participativos en España

El instrumento lleva décadas disponible, pero ha sido ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) quien lo ha popularizado como herramienta de financiación para startups. Adscrita al Ministerio de Industria, esta entidad pública lleva más de veinte años concediendo préstamos participativos a pymes y startups españolas con carácter innovador.

Las condiciones que ofrece ENISA son difícilmente igualables en el mercado privado: importes de hasta 1.500.000 euros, plazos de hasta nueve años, periodos de carencia de hasta siete años y tipos de interés desde Euribor más 3,75%. Sin avales personales. Sin entrada en el capital.

La popularidad de ENISA entre startups no es casual. Es el resultado de un instrumento bien diseñado para el perfil de riesgo y las necesidades de financiación de una empresa en crecimiento temprano. Y de años de evidencia empírica que demuestran que funciona: las empresas que reciben financiación ENISA tienen tasas de supervivencia y crecimiento superiores a la media del segmento.

Cuándo tiene sentido un préstamo participativo

No todos los proyectos son elegibles ni todos los momentos son adecuados. El préstamo participativo encaja especialmente bien cuando se dan algunas de estas circunstancias:

La empresa está cerrando o ha cerrado recientemente una ronda de inversión. El préstamo participativo puede complementar ese capital sin dilución adicional.

Hay un plan de negocio claro que requiere financiación para una fase concreta de crecimiento y se puede justificar el uso de los fondos con detalle.

Los fondos propios son suficientes para cumplir con el requisito de aportación mínima del prestamista.

La empresa necesita fortalecer su balance antes de acometer nuevas operaciones financieras o de cara a una due diligence de inversores.

Por el contrario, no tiene sentido cuando la empresa no tiene fondos propios suficientes, cuando el modelo de negocio no es innovador o escalable, o cuando los fundadores buscan financiación de urgencia sin tiempo para preparar adecuadamente la solicitud.

El papel del asesoramiento en el acceso al préstamo participativo

Acceder a un préstamo participativo en buenas condiciones no es solo cuestión de cumplir los requisitos formales. La tasa de aprobación media de ENISA para solicitudes directas es del 33%. Con una preparación adecuada del expediente, ese porcentaje puede triplicarse. La diferencia la hacen elementos como la coherencia de las proyecciones financieras, la calidad de la memoria del plan de negocio, el timing de la solicitud respecto a la ronda de inversión y la forma en que se responde a las preguntas del analista durante el proceso de evaluación.

Consultoras especializadas en financiación pública para startups, como Premoney, han desarrollado metodologías específicas para maximizar las probabilidades de aprobación. No se trata de preparar documentación genérica, sino de entender qué criterios aplica el evaluador, qué errores provocan rechazos y cómo presentar el proyecto de forma que conecte con los criterios de evaluación.

Conclusión

El préstamo participativo es uno de los instrumentos financieros más favorables que puede utilizar una startup española. Combina la flexibilidad de la deuda con un tratamiento contable equivalente al capital, sin exigir garantías personales y sin diluir a los socios. Es una herramienta que merece conocerse bien antes de tomar decisiones sobre la estructura de financiación de una empresa en crecimiento.

Su principal exponente en España, ENISA, lleva más de dos décadas demostrando que este instrumento funciona para el ecosistema emprendedor. El reto, para quien lo desconoce, es empezar: informarse, evaluar si el proyecto cumple los requisitos y preparar la solicitud con la metodología adecuada para no desperdiciar una oportunidad que puede tener un impacto real sobre la trayectoria de la empresa.