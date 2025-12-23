¿Qué diferencias hay entre la alta joyería y la joyería fina?

En ocasiones, es posible ver algún anuncio de alta joyería en Madrid y no sabemos exactamente a qué se refiere. Por ello, consideramos muy importante aclarar el término y comentar sus principales diferencias con la joyería fina.

¿Qué se entiende por alta joyería?

Aquella que trabaja exclusivamente con materiales de alta calidad y que garantiza la máxima durabilidad de cada pieza. Sus características son:

El uso de oro con un mínimo de 18 quilates .

. El empleo de piedras preciosas y gemas elegidas por su calidad, forma y color como complemento de cada propuesta.

elegidas por su calidad, forma y color como complemento de cada propuesta. La exclusividad de sus diseños . No se fabrican en serie y las colecciones son muy limitadas.

. No se fabrican en serie y las colecciones son muy limitadas. El aspecto artesanal de cada pieza se combina con la última tecnología para ofrecerle al cliente un producto repleto de detalles que se revaloriza con el tiempo.

A todo lo anterior se le añade un diseño muy específico del espacio de venta y una atención exquisita que siempre está al nivel de exigencia de quien va a adquirir una de las joyas expuestas.

¿Qué es la joyería fina?

La que ofrece piezas fabricadas en distintos materiales que permiten que la pieza tenga una durabilidad aceptable. Se reconoce por:

El empleo de oro de distintos quilates y de plata de ley .

. El uso de piedras y gemas que no son tan exclusivas , como la circonita, pero que tienen una potencia visual muy recomendable.

, como la circonita, pero que tienen una potencia visual muy recomendable. La fabricación en serie aumenta el número de piezas con el mismo diseño.

aumenta el número de piezas con el mismo diseño. El toque artesanal y tecnológico de cada anillo, pendiente, pulsera o collar.

La mayoría de productos está disponible en cualquier joyería y la atención al cliente es muy adecuada para conocer mejor las características de cada artículo. Es importante distinguir muy bien entre la joyería fina y la bisutería, ya que esta última emplea metales de peor calidad y baños de distintos materiales para embellecer el producto.

¿Qué tipo de joya es la más conveniente?

La que mejor encaje con la actividad que va a realizar la persona en cuestión. Para el día a día, es posible llevar una pieza de joyería fina, pero siempre hay momentos muy especiales en los que los artículos de alta joyería son imprescindibles para marcar la diferencia en un evento familiar, o social. Lo más importante es tener muy claro que no se trata de dos opciones excluyentes, sino complementarias.

Además, una buena joyería debe contar con piezas de ambos estilos para completar su catálogo y para conseguir que el cliente encuentre la oferta que mejor encaja con sus necesidades. Eso sí, en términos económicos, el valor de una pieza de alta joyería va aumentando con el paso de los años y la compra de una pieza se podría convertir en una inversión a largo plazo.

Por lo tanto, la elección del tipo de joyería de la pieza de nuestro interés dependerá de múltiples factores. Esperamos haber aclarado las posibles dudas al respecto y haber animado a conocer algo mejor las peculiaridades de la alta joyería y el porqué de su exclusividad.