¿Qué es WhatsApp Plus y qué ventajas tiene?

Probablemente habrás escuchado hablar sobre WhatsApp Plus, el cual es un mod para la aplicación que incluye varias funcionalidades. A pesar de que ya no está disponible en Google Play, puedes Descargar WhatsApp Plus gratis, para que puedas aprovechar todo lo que tiene para ofrecerte este APK. Si deseas conocer más a fondo todo lo que tiene para ofrecerte te invito a que sigas leyendo.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Se trata de una versión modificada de la app original de WhatsApp, que fue desarrollada por el programador español Rafalense en 2012. Es una modificación pensada para todos aquellos que buscan un mayor nivel de personalización para la aplicación, y te encontrarás con una gran multitud de temas y fondos.

Además, incluye una gran cantidad de emojis que no encontrarás en la versión original, y múltiples mejoras. Es básicamente la app original, con las hojas de estilo modificadas, y todos los mensajes e información se canalizan directamente por los servidores de WhatsApp, con el mismo sistema de encriptación.

Para que el APK funcione, lo primero que debes hacer es desinstalar la versión original de la aplicación de tu dispositivo. Sin embargo, en el 2015, debido a la suspensión masiva de cuentas y la presión de WhatsApp se suspendió el proyecto, por lo que ahora únicamente podrás descargar el APK desde webs de confianza como la que te he dejado más arriba.

Ventajas que ofrece WhatsApp Plus

Frente a la versión oficial de la aplicación, WhatsApp Plus tiene múltiples ventajas dentro de las que nos encontramos con:

Tiene más de 700 temas o estilos visuales para cambiar todo el aspecto de WhatsApp.

Cuenta con un buen número de emojis no disponibles en la versión oficial.

Permite enviar archivos más grandes de hasta 50MB.

Cuenta con 6 menús desde los que se puede modificar básicamente todo lo que necesites en la aplicación.

Como puedes ver, gracias a esta aplicación, podrás tener una experiencia adaptada por completo a tus gustos y disfrutar de la aplicación como nunca antes lo habías hecho.

¿Qué inconvenientes tiene el uso de WhatsApp Plus?

En cuanto al funcionamiento de la aplicación, no nos encontraremos con aspectos negativos llamativos, en especial porque es la misma aplicación, pero con algunos extras. Sin embargo, tendrás que olvidarte de recibir actualizaciones de a aplicación al mismo ritmo que la aplicación original.

Además, si quieres aprovechar los emojis que tiene la aplicación, únicamente funcionarán si tus contactos también tienen WhatsApp Plus instalado. En caso de que utilicen la versión oficial, únicamente verán una imagen vacía.

Riesgos que puede tener el uso de WhatsApp Plus

A pesar de la funcionalidad añadida que nos ofrece esta aplicación, debes tener en cuenta que al instalarla podrías correr el riesgo de un baneo inmediato por parte de WhatsApp. Esto te impedirá utilizar la versión original de la aplicación y perderás el acceso a la misma con tu número telefónico.

Esta no es una aplicación que esté autorizada por parte de WhatsApp, y debido a esto desde WhatsApp no recomiendan el uso debido a que podría poner en riesgo tus datos personales. El baneo que se te impone por el uso de la aplicación durará 24 horas, siempre que desinstales la aplicación por completo.

Sin embargo, también te pueden aplicar una expulsión permanente de la aplicación, por lo que si quieres seguir utilizando la aplicación original lo mejor es no utilizar ningún mod o versión alterada.

Por estos motivos, utilizar esta aplicación puede llegar a ser una actividad de riesgo, por lo que puedes usarla bajo tu responsabilidad. Sin embargo, si te banean la cuenta de WhatsApp será por haber utilizado esta aplicación.