¿Qué factores realmente influyen en el precio de una criptomoneda?

Las criptomonedas existen desde hace muchos años. Es una forma especial de dinero que solo existe digitalmente. Pero esa no es la única característica que diferencia a las criptomonedas de una moneda tradicional como el dólar. El precio de una criptomoneda es mucho más volátil que el de otras divisas. Hay fuertes fluctuaciones.

En general, el valor de las criptomonedas ha subido mucho. Esto se puede concluir a partir del precio de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Pero también de la cantidad total de dinero que representan todas las criptomonedas en circulación juntas.

El antiguo principio de la oferta y la demanda

Como todos los demás productos, el valor de las criptomonedas está sujeto a la oferta y la demanda. ¿La demanda es mayor que la oferta? Entonces el precio sube. Por el contrario, el principio funciona de la misma manera. Cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio cae.

Oferta y demanda: por qué las monedas digitales son diferentes de los productos tradicionales

Sin embargo, la oferta de monedas digitales se determina de una manera completamente diferente a la de otros productos. Eso es porque las monedas solo existen en el mundo digital. Normalmente existen numerosos factores que determinan la oferta, y por tanto el precio. Incluso si asumimos que la demanda sigue siendo la misma.

Por ejemplo, las tensiones políticas influyen fuertemente en el precio del petróleo. Cuando el transporte se ve obstaculizado por cualquier motivo, el precio sube. Esto se hizo evidente después de las restricciones a la importación y exportación internacional como resultado de la crisis del coronavirus.

Es menos probable que las criptomonedas se vean afectadas por factores extrínsecos

Para las criptomonedas, todos estos factores son en gran medida irrelevantes. Solo están indirectamente sujetos a tales eventos. Ya que de hecho son parte de la economía total y todo está conectado en última instancia. Sin embargo, el impacto de un solo incidente no es tan grande como en los productos físicos.

¿Cómo aumenta la oferta de una moneda digital?

El principio de crear más criptos no es idéntico para todas las monedas. De hecho, hay diferencias significativas entre ellos. Una serie de algoritmos determina en última instancia la cantidad de criptos en circulación. Normalmente, una cantidad fija juega un papel importante en la determinación del valor de una moneda. Una moneda pierde valor rápidamente cuando se hace más sin control. La inflación se está disparando y, finalmente, una moneda prácticamente no tiene valor.

Predeterminación del número de unidades

Obviamente, es esencial evitar tal escenario con las criptomonedas. En última instancia, ese principio garantiza que una unidad digital realmente tenga valor. Por ejemplo, Bitcoin tiene una cantidad total fija de monedas. Estos se entregan a cuentagotas y solo los mineros reciben nuevos Bitcoins.

Ether ha sido la cripto número 2 desde hace un tiempo. Los creadores de esto usan un mecanismo diferente. El número total de monedas no está predeterminado, pero sí el número de monedas que se añadirán cada año. Eso está más en línea con la forma en que los gobiernos centrales y los bancos administran las monedas tradicionales.

Por qué una cantidad predeterminada de unidades es esencial

El dinero está sujeto a los mismos efectos que otros productos, lo que también se aplica a las criptomonedas. Cuando la oferta es alta, el valor cae y hay inflación. Es por eso que la impresión de dinero sin control es vista por los economistas como un pecado mortal. A menudo es la caída de una moneda nacional con graves consecuencias económicas como resultado.

Estas preocupaciones también existen con las monedas digitales. Especialmente porque solo existen digitalmente y, por lo tanto, en principio es posible copiarlos infinitamente a menudo y a la velocidad del rayo. Por lo tanto, es sumamente importante que las criptomonedas sean transparentes sobre el monto total y el mecanismo que regula el lanzamiento de nuevas unidades.

La creciente demanda de criptomonedas

El precio de un producto sube cuando hay más demanda del mismo. Las criptomonedas no están cubiertas por ese principio. Hay una serie de razones obvias por las que la demanda de criptomonedas está en aumento. Por ejemplo, cada vez es más famoso. No hace mucho tiempo, las monedas digitales eran vistas como algo para nerds.

Fue solo más tarde que los pequeños y grandes inversores se dieron cuenta del enorme potencial. Esto se refleja en la cantidad de bróker donde puede intercambiar criptos. Están aumentando rápidamente y lo mismo ocurre con la cantidad de tipos de criptomonedas. Miles de variantes ya están disponibles.

Por qué existe el riesgo de una fuerte caída en el valor del precio de las criptomonedas

Las criptomonedas más grandes han experimentado un enorme crecimiento en el período reciente. Los primeros usuarios de Bitcoin han obtenido ganancias sin esfuerzo. Sin embargo, a menudo lee que las criptomonedas son productos de inversión riesgosos. Eso suena contradictorio. Especialmente porque el valor total de los activos digitales solo aumenta a largo plazo. A continuación, analizamos los factores que contribuyen al riesgo que asume al invertir en criptomonedas.

Las criptomonedas apenas se utilizan para comprar productos

Es interesante reflexionar sobre el aumento de valor de las criptomonedas como Bitcoin. En particular, porque apenas se utilizan para lo que están destinados, es decir, como medio de pago. Actualmente es mucho más una acción que bloquea y negocia cuando lo considera el momento adecuado. Esto plantea interrogantes sobre la utilidad y el derecho a existir de las criptomonedas.

La especulación juega un papel importante en la determinación del valor

Por lo tanto, las criptomonedas apenas se utilizan como medio de pago. Notable, porque ese es el propósito original. Por lo tanto, las monedas digitales se encuentran en una situación especial. ¿Por qué son tan valiosas si sirven de poco? Además, las monedas digitales solo pueden compararse parcialmente con otros instrumentos de inversión. La forma en que los inversores intercambian criptomonedas es similar, por ejemplo, a las acciones.

Pero las acciones representan un valor subyacente, a saber, el de una empresa. Por lo tanto, no solo dependen de la especulación. Las criptomonedas corren el riesgo de caer en picado tan pronto como surja la desconfianza o las monedas pierdan popularidad. La discusión sobre la propiedad digital está en pleno apogeo. Algunos no ven nada en ello y otros están entusiasmados con él. Es un hecho que la propiedad digital representa cada vez más valor. Los tokens no fungibles (NFT) son un buen ejemplo de esto. Las criptomonedas en su estado actual se parecen más a un NFT que a un medio de pago.

La falta de un gobierno central que respalde la moneda

Las diferencias mutuas entre las monedas tradicionales y las criptomonedas ya se han mencionado brevemente. Una de sus características distintivas es que las criptomonedas solo existen digitalmente. Pero eso en realidad no es muy relevante cuando ves las criptomonedas como un medio de pago. La falta de un gobierno central y una institución financiera es potencialmente mucho más problemática.

El valor de una moneda nacional se controla constantemente. Las instituciones financieras, junto con los gobiernos nacionales, se aseguran de que la moneda represente valor. Esa es una tarea compleja y crucial. De este modo, se evitan en la medida de lo posible fluctuaciones violentas, como una caída del valor.

Además, siempre se mantiene en uso un método de pago nacional. Considere, por ejemplo, el dólar. Millones de personas pagan con esto, incluso cuando el valor cae bruscamente. En general, tiene pocas opciones como ciudadano promedio. Las criptomonedas son teóricamente una alternativa a las monedas clásicas. Pero como se describió anteriormente, se utilizan muy poco como medio de pago.

Nuevas criptomonedas: cada moneda digital es un competidor directo

Normalmente, el valor de un producto disminuye tan pronto como se encuentran disponibles alternativas atractivas. De hecho, eso también se aplica a las criptomonedas. Sin embargo, ese efecto no se nota tanto en el precio de las criptomonedas.

Esto se debe en parte a la creciente conciencia de las monedas digitales. Como resultado, la demanda sigue creciendo más rápido que la oferta. Aunque las nuevas criptos no siempre se hacen un hueco. Hay miles de variantes disponibles. No todos sobrevivirán a largo plazo. Por lo tanto, siempre es un riesgo ser uno de los primeros en adoptar una nueva moneda.

Producir criptomonedas cuesta dinero: la cadena de bloques

Cuando habla de criptomonedas no puede salirse de la cadena de bloques. Es, de hecho, un archivo enorme que registra la propiedad de cada moneda. La cadena de bloques es compartida por usuarios conectados a la red de una criptomoneda específica. Sin blockchain, una moneda digital no vale nada. Así que no hace falta decir lo importante que es este archivo. Se registran nuevas transacciones. Por lo tanto, constantemente se agregan nuevas piezas a la cadena. Esto asegura la legitimidad de cada moneda.

¿Cómo se registra la cadena de bloques?

Probablemente haya oído hablar de los mineros de criptomonedas. Estas son, de hecho, personas que contribuyen a generar la cadena de bloques. Hay mineros en la red de Bitcoin que intentan vincular la parte nueva correcta a la cadena de bloques. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Dado que se deben resolver problemas matemáticos complejos para verificar una nueva pieza de la cadena. Los mineros compiten entre sí, porque solo el primero en resolver el rompecabezas realmente agrega algo. La persona es recompensada con criptomonedas.

La minería de monedas digitales es extremadamente compleja

La minería cuesta mucha electricidad. Se necesita una serie de computadoras para resolver los problemas primero. La minería es, por lo tanto, un proyecto para fanáticos con unas computadoras potentes en el sótano o un grupo profesional que puede confiar en una enorme cantidad de poder de cómputo. La complejidad del rompecabezas a resolver aumenta cada vez. En otras palabras, existe una demanda de máquinas de cálculo cada vez más potentes. Ese ya era el caso de todos modos, ya que es un campo altamente competitivo donde los participantes compiten entre sí.

La minería y la conexión con el valor de un precio criptográfico

Por lo tanto, la minería de monedas no es barata. Es fundamental para una moneda que la minería no se detenga, porque entonces no se registrarán nuevas transacciones en la cadena de bloques y una cripto no tendrá ningún valor. Al mismo tiempo, no es prudente repartir una gran cantidad de criptomonedas cuando se vincula un nuevo bloque a la cadena.

Esto requiere la generación de un gran número de nuevas unidades y conduce a una disminución del valor. Entonces, la única solución es que la criptomoneda con la que se recompensa a los mineros valga mucho. Por lo tanto, es esencial para cualquier cripto que use prueba de trabajo que la moneda represente un valor alto.