Recordatorio: 7 de outubro “un paso adiante na rebelión climática”

Unha onda de desobediencia civil pacífica percorre de novo o planeta: en cidades como Londres, Madrid, Buenos Aires, Nova York, Auckland, París, Berlín, Praga ou Melbourne a sociedade civil está a saír á rúa para tratar de forzar un xiro definitivo ante a situación actual de emerxencia ecolóxica.

Durante o último ano xurdiron diferentes expresións de activismo climático por todo o planeta, con protestas multitudinarias en defensa da vida e do planeta no seu conxunto. Estas mobilizacións internacionais han aberto o paso ás declaracións políticas de emerxencia climática en países como Irlanda, Reino Unido ou Francia, e contribuíron a unha toma de conciencia mundial inédita da gravidade da situación ambiental. Con todo, aínda non se avanza nas accións reais e urxentes necesarias para facer fronte a esta emerxencia.

Fronte ao colapso do que advirte a comunidade científica, urxe tomar medidas inmediatas antes de chegar a un punto de non retorno. A cidadanía esixirá nas rúas e nas prazas que se pase da declaración á acción.

O informe do Grupo de Expertos para o Cambio Climático ( IPCC polas súas siglas en inglés) xa advertiu en 2018 da urxencia de acometer reducións de emisións profundas e cambios rápidos, de longo alcance e sen precedentes en todos os aspectos da sociedade. Un ano despois as medidas para unha transición ecosocial que debe ser drástica están moi lonxe de poñerse en marcha.

Unha rebelión interxeracional e diversa

Fronte a esta inacción institucional, e despois do éxito da Folga Mundial polo Clima, Extinction Rebellion Spain e 2020 Rebelión polo Clima chaman a un levantamento pacífico en España para empuxar os cambios necesarios. Unha rebelión de toda a sociedade, interxeracional e diversa.

O pasado luns 30 de setembro decenas de activistas encadeáronse ao Palacio de San Telmo en Sevilla, sede da Presidencia da Junta de Andalucía, bloqueando durante máis dunha hora o acceso ás portas principais ao Palacio. Previamente remitiran por correo certificado a diferentes consellerías da Xunta as chaves dos cadeados cos que permaneceron encadeados.

Nesta liña, numerosas persoas procedentes de diferentes lugares da península e das illas están a inscribirse para participar nunha gran acción de desobediencia civil non violenta o próximo 7 de outubro en Madrid.

Extinction Rebellion España e 2020 Rebelión polo Clima consideran que o factor de cambio máis potente é o movemento civil.

Por iso, esixen un cambio de sistema e chaman a unha rebelión fronte a:

A pasividade dos gobernos e a irresponsabilidade dunha clase política en moitas ocasións máis preocupada polos intereses dos seus partidos que por unha crise climática que avanza inexorablemente.

A falta de resposta á gravísima crise ecolóxica e civilizatoria e a actual extinción masiva de especies.

A ausencia de xustiza climática e dunha democracia real que garanta unha vida digna a todas as persoas e ao resto de especies que habitan a Terra.

2020 Rebelión polo Clima e Extinction Rebellion España consideran que existe unha esixencia ética de non legar un planeta moribundo ás xeracións máis novas e futuras.

Así mesmo, entenden que todos os aspectos disfuncionais da sociedade están vinculados entre si por un sistema socioeconómico que explota ás persoas e a natureza. Por iso, chaman á desobediencia civil, coordinada e masiva, fronte ao sistema que está a levar ao planeta ao bordo do abismo.

Extinction Rebellion (XR) é un movemento internacional que actúa fronte á inacción dos gobernos sobre a crise climática e ecolóxica actual mediante a acción directa non violenta masiva, por medio de tres demandas; declaración de emerxencia climática, emisións de GEI a 0 neto para 2025 e creación de Asembleas cidadás para o cambio.

2020 Rebelión polo Clima é unha plataforma de acción non violenta fronte á crise climática e ecolóxica xurdida en Europa en 2019. A plataforma non ten uns único destinatarios das súas accións, que poden ir desde a clase política ás industrias contaminantes responsables da crise ecolóxica. 2020 Rebelión polo Clima é un movemento de movementos de gran diversidade, cuxo principal propósito é coordinarse para a acción non violenta baixo o paraugas da xustiza climática. No resto de países europeos o nome da plataforma é #By2020WeRiseUp.