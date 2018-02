Connect on Linked in

De acordo co artigo 8 da bases que regulan este proceso, os aspirantes teñen tres días hábiles para formular alegacións ás puntuacións obtidas.

Así mesmo, por medio da publicación deste anuncio na sede electrónica do Concello, no taboleiro de anuncios e páxina web municipal convócase ós aspirantes á realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 15 de febreiro de 2018 ás 17:00 horas na nave municipal que está ó carón do punto limpo, no lugar de A Sangriña.