Tras a denuncia de FACUA, a aerolínea Condor paga unha multa e substitúe a súa 902 de atención ao cliente

Como consecuencia da denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, a aerolínea Condor abonou unha multa imposta pola autoridade de consumo de Baleares e substituído a súa liña de atención ao cliente 902 por un número con prefixo xeográfico.

Tras recibir a denuncia da asociación, a Dirección Xeral de Consumo do Govern balear abriu expediente sancionador á compañía aérea do grupo Thomas Cook Airlines. Condor acolleuse ao sistema de redución de sancións establecido na lei autonómica de protección aos consumidores prestando a súa conformidade co contido da resolución de inicio do expediente e renunciando a formular alegacións ou calquera tipo de recurso.

A aerolínea pagou á administración balear unha pequena sanción de 2.000 euros e cambiou o teléfono de alto custo que tiña para atender as consultas e queixas dos clientes por unha liña con prefixo de Madrid (91). A diferenza do que ocorre cando se chama a un 902, as chamadas a fixos con prefixo xeográfico ou a liñas con numeración móbil nacional están incluídas nos bonos e tarifas planas que ofertan as compañías de telecomunicacións.

Denuncias de FACUA

FACUA presentou ao redor dun centenar de denuncias contra empresas que utilizan liñas 902 e ten en marcha a campaña #Stop902 FACUA .org/Stop902. A asociación lamenta a absoluta pasividade respecto diso por parte da inmensa maioría de autoridades autonómicas de protección ao consumidor -só Baleares está a abrir expedientes sancionadores- e da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aecosan) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. para mobilizar aos usuarios contra este tipo de abusos nos teléfonos de atención ao consumidor. Os usuarios poden sumarse a ela na web. A asociación lamenta a absoluta pasividade respecto diso por parte da inmensa maioría de autoridades autonómicas de protección ao consumidor -só Baleares está a abrir expedientes sancionadores- e da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (Aecosan) do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social.

O texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Dereitos dos Consumidores establece no seu artigo 21 que os teléfonos de atención ao cliente nos sectores onde non sexa obrigatoria a súa gratuidade (telecos, electricidade e gas) non poden supoñer “un custo superior ao da tarifa básica”, polo que se son de pago, só resultan admisibles liñas móbiles ou fixos con prefixo xeográfico. O texto transpone ao ordenamento xurídico español a directiva europea de dereitos dos consumidores (Directiva 2011/83, do 25 de outubro de 2011).

De igual forma, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea ( TJUE), no asunto C-568/15, despexou as dúbidas sobre posibles interpretacións da normativa ao concluír que o citado concepto de “tarifa básica” que esixe a Directiva 2011/83/UE para os servizos telefónicos de atención das empresas aos consumidores non pode permitir ningún prefixo nin ningún número que exceda do “custo dunha chamada a unha liña telefónica fixa xeográfica ou móbil estándar”.