Triunfo Arrollador del Atlético: Exhibición 6-0 Frente al Celtic

Una Sinfonía Ofensiva sin Rodrigo de Paul

La alineación no incluyó a Rodrigo de Paul por sanción, pero eso no impidió que el equipo mostrara su mejor versión. Nahuel Molina y Ángel Correa fueron piezas clave en la configuración del equipo, que no tardó en dominar el encuentro.

La expulsión de Maeda a los 23 minutos, tras una entrada sobre Mario Hermoso, marcó un antes y un después en el partido. Con un hombre más, el Atlético de Madrid se adueñó del ritmo del partido, mostrando una eficacia implacable frente a un Celtic que no logró disparar al arco rival durante todo el encuentro.

Estadísticas y Goleadores

El Atlético realizó 22 intentos a portería, una clara señal de su dominio en el terreno de juego. A pesar de que el Celtic no contó con el lateral Bernabei, la única oportunidad que generaron fue neutralizada por un atento Jan Oblak.

Antoine Griezmann y Álvaro Morata brillaron con luz propia, aportando dos goles cada uno, con Morata asistiendo además en una ocasión. Llorente, apenas un minuto después de saltar al campo, y Saúl Ñíguez se sumaron a la fiesta goleadora, contribuyendo a una victoria histórica.

Este resultado no tiene precedentes recientes en competiciones europeas para el Atlético, desde aquel 6-1 contra el Maribor en 1992. La era Simeone alcanza un nuevo hito, y ya acumula 16 triunfos consecutivos en casa, solo superado por la racha de 20 victorias entre 2012 y 2013 en el Vicente Calderón.

Griezmann y Morata, en sintonía con la Afición

La actuación estelar de Griezmann fue coreada por los aficionados, culminando con un espectacular gol de tijera. Morata, por su parte, supera todas las expectativas con una marca personal de 16 dianas en 18 encuentros esta temporada.

El Atlético se aproxima a la clasificación para la siguiente fase de la Champions. Una victoria frente al Feyenoord en el próximo partido les daría el pase. Simeone, prudente, destacó en rueda de prensa la dificultad del grupo y evitó adelantar acontecimientos sobre su continuidad en el club.

Simeone no escatimó en halagos hacia Griezmann: “Será recordado como uno de los grandes del Atlético. Siempre supe que estaba destinado a triunfar aquí. Ha demostrado ser un jugador fundamental para el equipo, y su conexión con la hinchada es innegable“, concluyó el técnico.

Este triunfo no solo refleja el potencial actual del Atlético de Madrid sino que también afianza su posición como uno de los equipos más temibles de Europa esta temporada.

Las finales perdidas ante el Real Madrid en 2014 y 2016 son heridas que todavía escuecen en el recuerdo de la afición colchonera. No obstante, esos eventos parecen haber fortalecido la mentalidad del equipo y de su líder. Simeone, con la mirada fija en el horizonte, utiliza esas experiencias como lecciones para conseguir la anhelada tercera final y levantar la ansiada Orejona.