Un protocolo regulará el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos en el tiempo de ocio

La Xunta de Galicia regulará el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos durante el tiempo de ocio a través de un protocolo cuyo contenido le fue avanzado hoy a la Xunta Autonómica de Directores (donde están representadas las direcciones de los centros públicos), a los representantes de las direcciones de los centros concertados, así como a los representantes de las principales asociaciones de madres y padres, en varias reuniones con el equipo de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades.

El texto recoge, como se aprobó en el Consello da Xunta, extender a la totalidad de la jornada escolar a prohibición de uso de móviles y dispositivos electrónicos vigente en Galicia desde el año 2015 para los períodos lectivos, es decir, en las aulas. Ahora, con esta ampliación no se permitirá tampoco el empleo libre de estos dispositivos en los períodos no lectivos, que son las entradas y salidas del centro, el tiempo de recreo, el comedor escolar y los períodos dedicados la actividades complementarias y extraescolares.

Esta limitación estará vigente a la vuelta de las vacaciones de Nadal en los centros sostenidos con fondos públicos. No caso de los centros que imparten enseñanzas de FP de Grado Superior, de Régimen Especial (como escuelas oficiales de idiomas o conservatorios, entre otros) y de Adultos podrán no aplicar esta medida en esas etapas si así lo consideran. Así, en base a su autonomía organizativa, podrán adaptar el protocolo en lo relativo a las limitaciones establecidas en los períodos no lectivos.

Autorizado con finalidad pedagógica

No obstante, seguirá permitiéndose el empleo proporcionado y razonable de los dispositivos por cuestiones de necesidad, médicas o de otra índole, siempre por motivos justificados, atendiendo a las circunstancias y autorizado por la dirección del centro. Asimismo, se mantiene la posibilidad del uso pedagógico de estas herramientas, siempre bajo supervisión del profesorado.

Vigente ya en el 76% de los centros

Luego de un análisis sosegado con el conjunto de la comunidad educativa, y analizada la experiencia positiva en la mayoría de los centros (el 76% de ellos) que, dentro de sus normas de convivencia, ya han restringido el uso de teléfonos móviles en los recreos, la Xunta considera positivo extender estas buenas prácticas al conjunto del sistema, atendiendo al consenso y a la demanda social manifestada.

Así pues, se busca avanzar en la responsabilidad compartida de un uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías, así como en el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y en la adolescencia, y compaginar esto con las potencialidades de aprendizaje que ofrecen estas herramientas. Por tanto, la decisión se enmarca en la línea prioritaria de la Xunta de consolidar la convivencia positiva como estilo educativo, tal y como marca la Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2025 y el Plan Integral contra lo Acoso y el Ciberacoso escolar.

Seguridad y asesoramiento

Ahora, con el fin de dar soporte a los centros que, delante de usos no idóneos, demandan un marco general de uso de los móviles, la Xunta está cerrando el mencionado protocolo, que se difundirá al conjunto de la comunidad educativa.

El documento tendrá un carácter básico y deberá ser contextualizado o adaptado al centro educativo y a su entorno para, finalmente, ser incluido en las normas de convivencia. Además, los servicios de Inspección Educativa serán los encargados de prestar el asesoramiento necesario a los centros y la supervisión en la adaptación al nuevo texto. En paralelo, se iniciarán los trámites oportunos para la actualización del Decreto 8/2015, por lo que se desarrolla la Ley 4/2011, de convivencia y participación de la comunidad escolar en materia de convivencia.

Asimismo, se establecerá un plan de formación para acompañar a las familias en el uso responsable de los móviles, para lo cual contarán con el apoyo de la Xunta de Galicia.