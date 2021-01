Un vigilante de seguridad fuera de servicio evita una agresión a usuarios y personal sanitario de Povisa

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes 4 de enero, cuando un vigilante de seguridad fuera de servicio, que se encontraba con un familiar en el centro sanitario que Povisa tiene en la Gran Vía de Vigo, presenció como un individuo en un estado muy alterado y agresivo intentaba agredir a usuarios y personal sanitario de dicho centro sanitario, por lo que con riesgo para u integridad decidió intervenir, reduciendo a dicho individuo y poniéndolo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde la FeSMC-UGT Pontevedra llevamos ya tiempo denunciando las cadencias respecto a las medidas de seguridad de los centros sanitarios públicos y privados, en los cuales la seguridad y protección de las personas pasa a un segundo plano, dando prioridad al apartado económico o de beneficios de las empresas que los gestionan. Capítulo aparte tiene la actitud del Director de Seguridad de Povisa y persona responsable de garantizar la seguridad en dicho centro sanitario, el cual, lejos de agradecer la intervención desinteresada de este vigilante, se limitó a minimizar los

hechos ocurridos, despreciando la labor realizada por esta persona, una vez le recriminó éste la nula seguridad existente en ese centro sanitario.

Desconocemos si por parte de Povisa se ha efectuado la correspondiente denuncia en el juzgado, pero de no ser así, flaco favor les están haciendo no solo a la marca Povisa sino también, a los profesionales de la sanidad que trabajan en sus centros sanitarios y como no, a los usuarios que necesitan ser atendidos por estos.

Desde la FeSMC-UGT Pontevedra, a diferencia de lo realizado por Povisa, no queremos pasar por alto el felicitar la acción realizada por este vigilante, el cual, con su acción, viene a dignificar y poner en alza el valor de la función de los trabajadores del colectivo de la seguridad privada. Exigimos que los responsables de estos centros sanitarios, ya sean públicos o privados, de una vez por todas adopten las medidas necesarias para garantizar y proteger la seguridad tanto de los trabajadores como usuarios, ya que la vida de una persona está por encima de cualquier tipo beneficio económico.