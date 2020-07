Unha persoa faleceu e outras sete resultaron feridas debido a unha colisión entre dous coches en Covelo

Un accidente no que se viron implicados dous turismos saldouse cunha persoa falecida e outras sete feridas en Covelo. Os bombeiros tiveron que facer uso do material de excarceración para liberar á persoa falecida, que quedou atrapada no interior dun dos vehículos.

O sinistro tivo lugar ás 20:15 horas da tarde de onte na estrada que une o municipio pontevedrés de Covelo e a parroquia da Ermida. Nese momento, unha persoa particular contactou co 112 Galicia para dar conta do accidente. No seu relato indicaba que acababa de producirse un choque frontal entre dous turismos e que os seus ocupantes parecían necesitar axuda.

De inmediato, desde o 112 pasouse aviso aos servizos sanitarios de urxencia, aos Bombeiros do Baixo Miño e aos membros do GES-SPEIS Ponteareas.

Xa no lugar do accidente, os efectivos de emerxencia constataron que unha persoa estaba atrapada no interior dun dos vehículos e, posiblemente, falecida. Dese xeito, os demais ocupantes, sete en total, foron atendidos polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e trasladados ao centro hospitalario de referencia.

Cómpre sinalar que desde o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia púxose a situación en coñecemento do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), por se fose necesaria a súa colaboración para prestar apoio aos afectados.

Ademais, para garantir a seguridade na vía e colaborar no operativo, tamén solicitouse a intervención dos axentes da Garda Civil de Tráfico e dos membros de Protección Civil de Oitaven-Tea.