Vigo, sede da xornada de técnicos do Spain Convention Bureau

Neste encontro formativo, ao que acudirá persoal técnico das distintas Convention Bueau de España asociacias ao SCB, os participantes recibirán unha interesante formación na que abordarán casos de éxito e fracaso en destinos MICE. Eminentemente práctica, as xornadas ensinaranlles tamén a deseñar presentacións no ámbito turístico e a comunicalas de maneira eficaz. Analizarán ademais as novas tendencias do sector e a competencia leal coas compañías de xestión de destinos (DMC).