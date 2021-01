A súas maxestades, os Reis Magos de Oriente, percorrerán as rúas do Grove sen itinerario marcado

Os Reis Magos non faltarán a súa cita cos nenos e nenas do Grove inda que este ano haxa que realizar a visita con condicións de seguridade especiais. Deste xeito as súas maxestades iniciarán a visita ás 19.00 horas, pero non se dará información sobre o seu punto de saída para evitar aglomeracións. A partir dese momento percorrerán diversas rúas do Grove para que os cativos poidan velos preferiblemente dende os balcóns e as fiestras. Sexa como sexa insístese en manter as normas de seguridade e distanciamento.

Ás 20.00 horas aproximadamente os Reis serán recibidos no Concello polo Alcalde. Todo o percorrido e a recepción será retransmitido en directo por Todogrove polo que existen moitas posibilidades de poder ver aos tres reis sen que sexa preciso crear aglomeracións que poidan supoñer un risco.