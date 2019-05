A viguesa Susana Rodríguez Gacio consegue o ouro en Yokohama

As vixentes campioas do mundo e números uno da clasificación chegaban á cidade xaponesa tras obter unha prata na proba de Milán. A viguesa e a madrileña querían volver todo o máis alto e demostraron a súa ambición desde que se lanzaron á auga no peirao de Osanbashi. Saíron en segunda posición, despois realizaron o mellor tempo en tándem (30.43 minutos) e asestaron a dentellada definitiva nos cinco quilómetros da carreira a pé, segmento na que tamén foron as máis rápidas con 21 minutos.