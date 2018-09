A World Trails Conference incluirá unha mostra de cine das mellores rutas culturais, ecolóxicas e de peregrinación do mundo

Unha mostra de cine ao redor das mellores rutas culturais, ecolóxicas e de peregrinación de todo o mundo completará o programa de actividades do World Trails Conference, o congreso internacional impulsado por Turismo de Galicia que reunirá a partir do vindeiro mércores 26 de setembro en Santiago de Compostela a representantes dos mellores itinerarios do mundo dos cinco continentes.

A proxección de curtametraxes e documentais celebrarase o sábado 29 de setembro, coincidindo coa xornada de portas abertas do congreso, dirixida ao público en xeral. Ese día, tamén se poderá participar de balde no resto da programación que inclúe unha conferencia maxistral do director executivo da Organización Mundial do Turismo (OMT), Manuel Butler, así como presentacións con formato moi visual e áxil de máis de 15 itinerarios repartidos por todo o mundo. Tamén intervirá a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, cun relatorio ao redor do Camiño de Santiago e as distintas rutas existentes en Galicia.

O certame de cine incluirá a proxección de pequenas pezas audiovisuais de rutas como a Transcarioca que percorre máis de 200 km de este a oeste en Río de Janeiro; a Jordan Trail, un itinerario de sendeirismo de 450 millas no país asiático ou a Ride of the Dead, que recrea os itinerarios que se empregaban na antigüidade para conectar pobos locais e intercambiar bens en México. Tamén se proxectarán curtametraxes ao redor de rutas históricas como o Camiño de Santiago ou sendeiros de máis de 200 anos en Taiwán e roteiros de máis de 4.000 km que unen México con Canadá, entre outros.

Durante as xornadas previas, o mércores, xoves e o venres próximos, Santiago de Compostela acollerá a máis de 200 participantes de todo o mundo que coñecerán as claves de xestión dos diferentes itinerarios e poderán afondar na súa contribución cultural e económica nos destinos turísticos, áreas protexidas e espazos rurais que atravesan.

Exemplo de xestión no Camiño de Santiago

O traballo levado a cabo na ruta xacobea en Galicia centrará varios do relatorios. Ademais do Camiño de Santiago, contarase con representantes de itinerarios como os camiños Kumano Kodo, Patrimonio Mundial e irmandando co Camiño de Santiago desde hai 20 anos. Haberá, así mesmo, membros dos Camiños de Jeju Olle, en Corea do Sur, e do Great Himalaya Trails, o trazado máis largo e alto do mundo e que está situado no Nepal.

Tamén se contará coa participación de congresistas do trazado sinalizado máis antigo e longo de Canadá que permite coñecer a Escarpa do Niágara, Reserva Mundial da Biosfera da Unesco, entre outros. O congreso incluirá relatorios e mesas redondas para afondar, entre outras cuestións, na vinculación dos itinerarios e a protección da natureza, nos seus beneficios económicos para as economías rurais, na preservación do patrimonio cultural e nos valores espirituais, así como na importancia do crecemento sustentable.

A World Trails Conference está precedida por percorridos polas últimas etapas de tres itinerarios xacobeos en Galicia. Trátase de Viaxes no Camiño, nas que os delegados poden unirse a unha peregrinación no Camiño Francés, no Camiño Inglés e no Camiño Portugués.

As sesións de traballo dos días 26, 27 e 28 celebrarase no Centro Abanca Obra Social de Santiago de Compostela (praza de Cervantes, 17). A xornada de portas abertas do sábado 29 será no Auditorio Abanca (rúa do Preguntoiro, 23) A información completa do congreso pódese consultar na páxina web santiagoworldtrails2018.com.