Advirten fallos de seguridade en dous modelos de cadeiras de coche para nenos

A Organización de Consumidores e Usuarios está a realizar a súa análise anual de cadeiras de coches para nenos, nos que compara as prestacións, características e seguridade de diferentes modelos do mercado.

Nesta última análise, OCU detectou que dous modelos, a pesar de estar homologados, obteñen malos resultados nas probas de choque: Babystyle Oyster + Base Duofix Isize y Chicco Oasys i-Size + Base i-Size.

Segundo informa OCU, o modelo Babystyle Oyster + Base Duofix Isize non se comercializa en tendas físicas en España, aínda que podería adquirirse a través de internet. A cadeira Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, pola súa banda, si se pode adquirir en tendas cun conxunto trio, en concreto cos conxuntos Chicco Trio Style Go Up y Trio Love up.

Segundo comprobou OCU a través da súa análise, durante a proba de choque frontal, a cadeira Babystyle Oyster +Base Duofix Isize despréndese da base e sae proxectada cara a adiante, o que expón ao neno a un risco de danos serios.

No caso da cadeira de coche para nenos Chicco Oasys i-Size + Base i-Size, OCU advertiu que, durante a proba de choque frontal, unha das hebillas que suxeita o arnés da cadeira rompe e o dummy que simula ao neno deixa de estar suxeito polo arnés polo que, en caso de accidente grave, os nenos poderían sufrir danos importantes.

OCU lembra que ambas as cadeiras están homologadas e son legais. Con todo, as análises que a Organización de Consumidores realiza son aínda máis esixentes que os requiridos na homologación das probas de choque e estes dous modelos non os superaron.

A Organización de Consumidores e Usuarios puxo en coñecemento de Chicco o problema da súa cadeira e recoñeceu o fallo. Ademais, a marca comprometeuse a substituír gratuitamente a peza defectuosa a todos os usuarios que conten con este modelo, comercializado desde o pasado 27 de setembro de 2018. Para iso, deben poñerse en contacto con Chicco a través do teléfono 900 720 708 ou mediante o formulario de contacto da súa páxina web.

Ata que non se solucione o problema, a Organización de Consumidores recomenda aos usuarios que teñan algún destes dous modelos de cadeiras de coche para nenos, que deixen de utilizalas.

OCU traballa por conseguir que os produtos conten con total seguridade en todas as situacións, especialmente nestes, cuxa razón de ser é precisamente manter aos máis pequenos a salvo.