Advirten que os fabricantes deben ofrecer solucións aos afectados polo “efecto 2000” dos GPS

Onte 6 de abril o sistema de información da data e hora GPS dará a volta ao contador. En principio, non se verá afectada a capacidade de navegación, e unicamente funcións como a hora prevista de chegada a destino poden mostrar valores erróneos, a pesar de que o tempo de desprazamento poida ser correcto. Ademais, ao estar integrado o tempo GPS en moitos sistemas de xestión, é posible que xurdan efectos colaterais de forma imprevisible.

Ante esta situación, OCU lembra que os fabricantes deben informar do risco e facilitar solucións aos clientes que se vexan afectados por estes efectos.

Tendo en conta que a situación é coñecida de antemán, a Organización de Consumidores cre que os fabricantes deberían ter resolta a situación para que esa ambigüidade no calendario non supoña un problema para o usuario. Segundo OCU, o fabricante debe realizar as simulacións pertinentes e, en caso de prever fallos, poñer a disposición dos usuarios as actualizacións necesarias de software ou firmware que eviten un mal funcionamento dos equipos.

Para os equipos máis antigos (8 anos ou máis) que non dispoñan de actualización, OCU cre que os fabricantes deberían informar deste risco e facilitar unha alternativa aos seus clientes.

OCU lembra, ademais, que as posibles actualizacións deben atoparse na web do fabricante e recomenda aos usuarios de GPS que consulten a páxina da súa marca ou contacten co servizo de atención ao cliente para coñecer o estado do seu equipo.

A Organización de Consumidores recomenda aos usuarios prestar especial atención aos navegadores GPS, sexan aparellos independentes ou integrados no cadro de mandos do coche, por se seguisen desactualizados. As aplicacións de navegación, pola súa banda, poden verse igualmente afectadas, mentres que, nos móbiles, ao ser frecuentes as actualizacións, é probable que xa se instalaron en caso de ser necesario.

O resto de dispositivos, como pulseiras de actividade, que non teñen función de navegación, é posible que non se vexan afectados ou que tamén recibisen a súa actualización.

En calquera caso, OCU recomenda aos usuarios observar o comportamento de calquera dos equipos GPS o 6 de abril (en España o cambio ocorrerá ás 2 da madrugada do día 7) e ter en conta os posibles efectos colaterais que poidan xurdir.