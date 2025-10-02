¿Cómo funciona la Formación Profesional en España?

La Formación Profesional o FP es muy valorada en la actualidad, siendo una educación enfocada en preparar a los estudiantes para el mundo laboral de forma práctica. No cabe duda de que una formacion profesional en espana permite tener acceso a mejores puestos de trabajo, y tiene una estructura de tres niveles.

Los graduados en una FP tienen una alta empleabilidad, lo que refuerza su importancia en el sistema educativo nacional. Si quieres conocer más sobre este tipo de formación, te invitamos a que sigas leyendo atentamente y así podrás encontrar información muy valiosa para comprender cómo funciona la formación profesional.

¿Cuáles son las ventajas de una FP?

La formación profesional cuenta con muchas ventajas si la comparamos con otros estudios como son:

Se debe invertir menos tiempo, siendo formaciones de 1 a 2 años.

Sus costes son más bajos que ir a la universidad.

La mayoría ofrecen competencias que son muy demandadas, por lo que la empleabilidad es elevada.

Ofrece la posibilidad de seguir con estudios superiores si así se desea.

Este es un tipo de formación que brinda las competencias específicas para trabajos concretos, y que mezcla tanto la teoría como la práctica para formar profesionales bien preparados.

Diferentes niveles de formación profesional en España

La formación profesional funciona mediante una estructura jerárquica, que se adaptará a diferentes perfiles académicos y profesionales para desarrollar competencias específicas. Los niveles son los siguientes:

Formación profesional básica: está pensada para jóvenes de 15 a 17 años que no tienen un título de ESO. Duran dos años académicos, y combinan materias generales con módulos profesionales.

está pensada para jóvenes de 15 a 17 años que no tienen un título de ESO. Duran dos años académicos, y combinan materias generales con módulos profesionales. Ciclos formativos de grado medio: para estos se necesitará un título de ESO y superar una prueba de acceso. Suelen tener una duración de 1.300 a 2.000 horas, y se distribuyen en dos cursos académicos. Están orientados a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o técnicos en sistemas microinformáticos y redes.

para estos se necesitará un título de ESO y superar una prueba de acceso. Suelen tener una duración de 1.300 a 2.000 horas, y se distribuyen en dos cursos académicos. Están orientados a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o técnicos en sistemas microinformáticos y redes. Ciclos formativos de grado superior: es el nivel más alto, y se requiere un título de Bachillerato o un título de grado medio. Duran entre 1.300 a 2.000 horas, y permite el acceso a estudios universitarios sin pruebas adicionales.

es el nivel más alto, y se requiere un título de Bachillerato o un título de grado medio. Duran entre 1.300 a 2.000 horas, y permite el acceso a estudios universitarios sin pruebas adicionales. Cursos de especialización: estos cursos se enfocan en profundizar en tecnología y digital. Pueden tener una duración variable y están centrados en competencias emergentes, pero para acceder a estos se requiere un título FP previo.

¿Cómo es el proceso de matriculación?

Cada región tiene su calendario, pero normalmente los plazos para inscribirse suelen ser entre mayo y julio. Algunos centros pueden abrir un plazo adicional en septiembre si se tienen aún vacantes, y el inicio de clases suele ser en septiembre.

Para poder matricularte, será necesario que tengas tus documentos académicos al día, compulsados y el DNI o NIE obligatorio. Las notas académicas son claves para entrar, así como la proximidad al centro, o experiencia laboral previa, lo que permite entrar más fácilmente.

Las formaciones profesionales se pueden hacer de forma presencial, a distancia o en formato dual, todo dependerá de las necesidades que tengas y del tipo de formación que estés buscando.