Os veciños do Paseo de Alfonso reúnense o xoves para pedir a peonalización da rúa xunto á da Porta do Sol sen túnel. A reivindicación contará coas actuacións de Su Garrido Pombo Música, Silvia Penas e Orisel Gaspar Formación e a lectura do manifesto. Esto será este xoves ás 20:30h no Mirador Paseo Alfonso XII.