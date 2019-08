1.074 persoas asinaron a petición do cambio do trazado do túnel de Elduayen

Connect on Linked in

Pasadas as 16 horas do día de hoxe xa asinaron a petición “SI a la peatonalización del centro de Vigo, NO al túnel subterráneo en el Casco Histórico“, petición realizada a través do portal Change.org. Algúns dos veciños da rúa Elduayen xa colocaron pancartas de protesta nos seus balcóns para pedir que o goberno municipal leve a cabo unha reforma do proxecto, cuxo inicio está previsto para o próximo mes de outubro.

Concretamente en outubro de 2019 dará comezo no centro de Vigo unha importante obra de tunelación que alterará de forma irreversible o acceso e a vida cotiá dos veciños e comerciantes do Casco Vello (a zona histórica da cidade), así como de persoas con mobilidade reducida, turistas, repartidores, transportistas, etc.

O prazo estimado de execución das obras é de dous anos e o orzamento municipal ascende a 17 millóns de euros -parte do proxecto EDUSI Vigo Vertical cofinanciado con fondos FEDER da Unión Europa-. O proxecto contempla a construción dun túnel e incorpora unha rampla mecánica desde Carral ata a Porta do Sol, que dará continuidade á xa existente na rúa II República. En superficie, o Concello creará un espazo público peonil de 8.000 metros cadrados, con zonas verdes, mobiliario urbano e elementos singulares como un escenario, unha réplica das illas Cíes ou unha maqueta tiflolóxica para persoas con visibilidade reducida na que amosa a configuración do espazo público. O goberno vigués reporá ademais as redes de iluminación pública, gas, electricidade, telecomunicacións, saneamento e abastecemento. Abel Caballero explicou sobre a Porta do Sol que “queremos gozala como unha praza peonil”, indicou que “Vigo non ten unha gran praza” e este proxecto “é unha gran obra para compactar a cidade, o casco vello alto e baixo e a Porta do Sol”. Solicitan ao Excelentísimo Alcalde de Vigo, Don Abel Caballero, que atenda a sua petición de revisión e/ou cancelación do proxecto do túnel baixo o Centro histórico da cidade, polos seguintes motivos: Porque AUMENTARÁ O TRÁFICO no Miradoiro do Paseo de Alfonso (ao non incluílo na peonalización, o tráfico de vehículos no paseo multiplicarase) Porque NON É NECESARIO PARA A PEONALIZACIÓN do centro (un simple corte de tráfico entre Porta do Sol e Paseo de Alfonso abarcaría todo ese tramo) Porque FAI INVIABLE O ACCESO BÁSICO por centos de persoas (maiores con mobilidade reducida, comerciantes, transporte público, repartidores, etc) Porque non se debe ARRISCAR O PATRIMONIO HISTÓRICO de Vigo (a obra a 7 metros de profundidade afecta a edificios do século XIX e varios xacementos) Porque ESCONDER A CONTAMINACIÓN URBANA non é unha solución (o tráfico rodado aumentará considerablemente, pero só un tramo irá baixo terra) Porque o túnel mide 400 metros pero SÓ PEONALÍZASE A METADE (18 millóns de euros nunha obra que reduce as beirarrúas para favorecer o tráfico pesado?) Asinar a petición: Aqui

