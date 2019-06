Dous anos despois, OCU lamenta a lentitude nos procedementos pola quebra do Popular

Cúmprense dous anos desde que se fixo pública a resolución e venda do Banco Popular e a Organización de Consumidores e Usuarios pon de manifesto a lentitude da xustiza en resolver os procedementos postos en marcha para resolver o caso.

A Organización confía en que finalmente se recoñeza o dereito dos afectados a recuperar o seu diñeiro, pero pide celeridade ás administracións e á xustiza para que resolvan canto antes todas as accións interpostas por OCU en defensa dos intereses dos seus socios afectados pola quebra do Banco Popular e que provocou que todos os pequenos accionistas perdesen o seu diñeiro.

Desde que se coñeceu a noticia, a Organización de Consumidores e Usuarios interpuxo diferentes accións, encamiñadas a denunciar a falsidade ou grave inexactitude das contas do Banco Popular (acción penal e civil), denunciar a propia resolución do Banco Popular e a súa venda por 1€ ao Banco Santander acordada en base ao informe de Deloitte pola JUR e a súa execución polo FROB (procedemento #ante o TGUE e AN, respectivamente) e denunciar a labor supervisora do Banco de España (en vía administrativa).

En primeiro lugar, OCU xa se dirixiu ao Banco de España e ao Ministerio de Economía para solicitar que se establecese un mecanismo extraxudicial que aforrase tempo e diñeiro aos máis de 300.000 afectados, pois considera que os aforradores deben ter dereito a recuperar todo o diñeiro perdido sen ningún custo adicional e a unha solución rápida e xusta.

Con todo, ao non ofrecer esta alternativa, a Organización tivo que acudir aos tribunais para defender os intereses dos accionistas e axudarlles a recuperar o teu diñeiro. Así, o pasado 9 de maio, OCU presentou a súa primeira demanda civil para representar a 300 socios que acoden aos tribunais para reclamar un importe total de máis de 7.500.000 de euros aos que hai que sumar intereses e costas.

Ademais, no ámbito penal, OCU presentou en xuño de 2017 unha querela #ante a Audiencia Nacional contra os antigos administradores do Banco, a súa auditora PwC e socio responsable de auditoría. Esta querela foi admitida a trámite e actualmente segue en fase de investigación, algo que a Organización considera unha boa noticia para os consumidores.

En Europa, OCU presentou recurso contra a propia Decisión da JUR de resolución de Banco Popular e contra a denegación da JUR e o BCE de acceso completo á información soporte daquela Decisión (como o informe de valoración da entidade emitido por Deloitte), actualmente en tramitación.

Na vía contencioso-administrativa, a Organización puxo en marcha un procedemento contencioso-administrativo contra o FROB, que foi suspendido ata que haxa unha resolución definitiva dos procedementos que a nivel europeo abríronse contra a decisión de resolver o banco adoptada pola JUR. Ademais destas accións, OCU puxo en marcha unha solicitude de responsabilidade patrimonial ao Banco de España que se atopa pendente de resolución.

Con todas estas accións, OCU cumpre o seu compromiso cos afectados de defender en todas as instancias posibles os intereses dos centos de miles de pequenos accionistas que se viron afectados pola quebra de Banco Popular.

OCU lembra a todos os afectados que a Organización puxo en marcha unha campaña para defender os intereses dos pequenos accionistas e que aínda está dispoñible para todos aqueles que queiran inscribirse.