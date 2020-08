Ecoloxistas en Acción denuncia ante o Valedor do Pobo o abandono das presas mineiras en San Finx

A federaci贸n galega de Ecoloxistas en Acci贸n ven de presentar un escrito de denuncia pola situaci贸n de abandono na que se encontran as presas de residuos mineiros das minas de San Finx, en Lousame (A Coru帽a). A pesar de que Augas de Galicia, logo da negativa da empresa Tungsten San Finx (filial de Valoriza Miner铆a) a asumir a restauraci贸n da zona, concluiu que se trata de presas de residuos mineiros e que a competencia corresponde 谩 Direcci贸n Xeral de Enerx铆a e Minas, este departamento contin煤a procurando excusas, cada vez m谩is incr铆beis.

A m谩is recente form煤lase nun informe que a Xefatura Territorial da Coru帽a enviou a Augas de Galicia, no que se insin煤a que a presa respons谩bel polo co帽ecido desastre ambiental de 1960 (que protagonizou o documental 鈥淪an Finx 1960鈥) ser铆a en realidade parte dun mu铆帽o para moer millo. Desde Ecoloxistas en Acci贸n consid茅rase inacredit谩bel a actitude da Xunta e faise un apelo 谩 responsabilidade ante o risco real dun novo desastre mineiro que empeorase a contaminaci贸n por met谩is pesados que xa est谩 afectando 谩 r铆a de Muros-Noia.

Contin煤a o procedemento ante a ONU

A organizaci贸n tam茅n se personou no procedemento de Queixa ante a Comisi贸n de Cumprimento da Convenci贸n de Aarhus, dependente das Naci贸ns Unidas, relativo 谩 omisi贸n das obrigas de participaci贸n p煤blica e tr谩mites ambientais na autorizaci贸n por parte da Xunta dos proxectos de explotaci贸n e restauraci贸n das minas de San Finx.聽Foi precisamente ante ese 贸rgano onde, por primeira vez, a Xunta alegou que as pol茅micas instalaci贸ns de residuos mineiros non eran tal, sen贸n parte dunha suposta central hidroel茅ctrica que nunca existiu. O tr谩mite ante a ONU contin煤a aberto e Ecoloxistas en Acci贸n achegar谩 novos datos.

Bandeira Negra por contaminaci贸n

Ecoloxistas en Acci贸n xa inclu铆ra 谩s Minas de San Finx no seu聽Informe Banderas Negras 2017, outorg谩ndolle unha bandeira negra por contaminaci贸n en base 谩s verteduras con metais pesados t贸xicos que se ve帽en producindo de forma continuada e pola ameaza que supo帽en as presas de residuos mineiros das que a concesionaria, filial de Sacyr, non quere facerse cargo.聽Por este mesmo motivo visitou 谩 r铆a de Muros-Noia en 2019 o veleiro 鈥淒eusa Maat鈥 da organizaci贸n ecoloxista, denunciando a continuidade destes feitos e a inacci贸n da Xunta.

Ecoloxistas en Acci贸n eleva ao Valedor do Pobo as vulneraci贸ns do grupo mineiro San Finx. A organizaci贸n ecoloxista solicitalle ao Valedor que realice os tr谩mites oportunos demandando informaci贸n e informes 谩 DIRECCI脫N XERAL DE ENERX脥A E MINAS, as铆 como 谩 Direcci贸n de AUGAS DE GALICIA, procedendo 谩 investigaci贸n dos feitos producidos e deslindando as correspondentes responsabilidades dos funcionarios, autoridades e administraci贸ns actuantes. Asimesmo que, independentemente das recomendaci贸ns ou advertencias que caiba emitir no seu debido momento, se durante o tr谩mite apreci谩sense indicios suficientes de criminalidade solicita ao Valedor do Pobo que os po帽a en co帽ecemento do Ministerio Fiscal.

A Xunta di agora que as balsas de lodos ser铆an en realidade parte dun mu铆帽o de millo.聽En resposta a sucesivos escritos de entidades ecoloxistas de Galicia, a adopci贸n de medidas en relaci贸n a estas presas de residuos mineiros, o departamento de minas da Xunta de Galicia afirmou en 2019 e 2020, en contra de todo criterio e a numeros铆sima documentaci贸n obrante nos expedientes mineiros, que a maior das presas non 茅 unha instalaci贸n de residuos mineiros, se non que estar铆a demostrada 鈥渁 concepci贸n e uso hidroel茅ctrico da presa de formig贸n maior鈥 segundo informe da Xunta de xaneiro de 2019, a pesar da inexistencia de central hidroel茅trica algunha, e m谩is recentemente, que a presa de residuos mineiros que pecha un val cun dique de formig贸n de 50 metros de ancho e 12 metros de alto, con capacidade para aproximadamente 40.000 m3 de lodos, ser铆a non unha instalaci贸n de residuos mineiros se non un represa para un mu铆帽o para moer millo situado augas abaixo, segundo informe de febreiro de 2020.

As Naci贸ns Unidas contin煤an coa investigaci贸n sobre a falta de cumprimento de tr谩mites ambientais, procedemento no que se encontra personada Ecoloxistas en Acci贸n.聽Na 鈥淩esoluci贸n do 28 de decembro de 2009 de aprobaci贸n dos proxectos de explotaci贸n, de restauraci贸n e de mellora das instalaci贸ns de tratamento do Grupo Mineiro San Finx” o Director Xeral de Enerx铆a e Minas, D. Anxo Bernardo Tahoces, suprime toda menci贸n ao condicionante de presentar un estudo de impacto ambiental imposto pola Resoluci贸n firme do 30 de decembro de 2008. Desaparece por completo toda menci贸n ao condicionante do tr谩mite ambiental, sen MEDIAR NING脷N CAMBIO LEXISLATIVO en relaci贸n 谩 lexislaci贸n de impacto ambiental. SIGNIFICATIVAMENTE, NOS PROXECTOS DE EXPLOTACI脫N E RESTAURACI脫N PRESENTADOS E APROBADOS DESAPARECEN POR COMPLETO AMBAS AS PRESAS DE RESIDUOS MINEIROS N.潞 1 E N.潞 2, e que constaban como tales no 煤ltimo Plan Anual de Labores presentado con anterioridade, en 2000. Deste xeito, a Administraci贸n procedeu 谩 ocultaci贸n das presas de residuos mineiros existentes na explotaci贸n, de modo que nin o proxecto de explotaci贸n nin o plan de restauraci贸n contemplancalquera medida para o desmantelamento destas instalaci贸ns de residuos mineiros e a restauraci贸n do espazo natural afectado polas mesmas.

A rotura das ruinosas balsas de decantaci贸n ocasionaria un da帽o ao ecosistema mari帽o da r铆a de Muros que imposibilitar铆a o marisqueo durante d茅cadas. As diversas grietas nos paramentos das presas e a s煤a apariencia ruinosa non parece que garantan estabilidade estructural nin a corto plazo. Se a actual propietaria nin a administraci贸n competente se fan cargo e ditas balsas pode producirse a rotura dos muros de conteci贸n, o que suporia que os sedimentos con alto contido en metais pesados chegaran ao mar a trav茅s do r铆o das Pesqueiras tributo do r铆o Vilacoba que desemboca na r铆a de Muros. Uns r铆os que xa presenta augas a baixo da mina altas concentraci贸ns de cadmio, zinc e cobre. A contaminaci贸n por metais pesados supor铆a o peche do banco de marisco da r铆a de Muros durante d茅cadas e a ruina de miles de familias que viven da s煤a explotaci贸n.